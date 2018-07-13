В реализации пенсионной реформы необходимо учитывать специфику Дальнего Востока

Пенсия. Фото: ИА PrimaMedia

Изменения в пенсионной системе назрели давно, уверены эксперты

13 июля, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания Приморского края дали положительный отзыв на проект пенсионной реформы, разработанный российским правительством. До 16 июля своё решение должны вынести остальные региональные парламенты. После за обсуждение законопроекта примутся депутаты Государственной думы, сообщает ДОР.

Одна из идей предстоящей реформы — увеличение пенсионного возраста. Возраст выхода на пенсию будет меняться постепенно, начиная с 2019 года. Переходный этап займёт 15 лет. И к 2034 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63. Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения.

Изменение продиктовано, в первую очередь, улучшением качества жизни людей. По данным Пенсионного фонда России, с 2000 по 2017 год продолжительность жизни у мужчин выросла на восемь с половиной лет, а у женщин — на пять лет и четыре месяца. К 2024 году, по расчетам Росстата, продолжительность жизни у мужчин увеличится ещё на четыре года и восемь месяцев, а у женщин — на четыре с половиной года.

— Реформы не было 60 лет. Тем более, все изменения будут происходить постепенно. Я считаю, что необходимо слушать предложения экспертного сообщества, возможно, вносить какие-то правки.

И я, и большинство моих сотрудников выступают "за" эту реформу. К тому же, всё зависит от человека. Необходимо заниматься собой, вести здоровый образ жизни. Многие пенсионеры сейчас выходят на улицу и занимаются там спортом. Уровень жизни повышается, продолжительность жизни тоже. И правительство всё это учитывает, — уверен председатель исполнительного комитета приморского отделения общественной организации "Боевое братство" Виктор Донец.

Кстати, Виктору Донцу, в прошлом боевому офицеру, 52 года. Он успешно совмещает общественную деятельность с работой в трудовом коллективе, а также является помощником депутата городской Думы. И на возраст или упадок сил не жалуется.

К тому же, повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров. Стоит отметить и то, что пенсионная реформа не коснётся некоторых жителей районов Крайнего севера. В Приморье к этим территориям относятся Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский районы. А также посёлок городского типа Восток Красноармейского района; сёла Богуславец, Вострецово, Дальний Кут, Измайлиха, Мельничное, Рощино, Таёжное и Молодёжное.

Так, люди, постоянно проживающие в районах Крайнего севера и проработавшие там в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков, смогут выйти на пенсию по старым правилам. Аналогичная ремарка касается женщин, родивших двух и более детей и имеющих необходимый трудовой стаж в районах Крайнего севера.

Стоит обратить внимание и на то, что неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего севера, могут претендовать на возмещение расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Есть лишь одно условие — курорт или пансионат должен быть расположен на территории России.

— Компенсация предоставляется в виде возмещения фактических расходов пенсионера на оплату проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным, воздушным, морским и автомобильным транспортом, — следует из сообщения Пенсионного фонда по Приморскому краю.

Эксперты отмечают, что при реализации реформы необходимо учитывать и другие особенности, касающиеся Дальнего Востока и Приморья. Это, главным образом, отток населения и высокие цены, что сказывается на положении пенсионеров.

— Проблема региона в том, что из-за высоких потребительских цен и проблем с рабочими местами на протяжении последних 20 лет в населенных пунктах наблюдается отток трудоспособного населения, в сложной ситуации нередко находятся люди предпенсионного и пенсионного возраста. Одна из основных задач сейчас — обеспечить социальную справедливость и долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы, — уверен руководитель рабочей группы "Честная и эффективная экономика" Приморского штаба ОНФ Алексей Тимченко.

Для этого, отмечает эксперт, потребуется комплекс мер. В том числе и контроль за ситуацией на рынке труда и потребительском рынке со стороны органов региональной власти, что для Дальнего Востока, где социальные условия традиционно сложнее, чем в западных регионах страны, значимо вдвойне. Также, по словам Алексея Тимченко, необходимы гарантии для тех, кто вскоре должен выйти на заслуженный отдых и много лет своего труда отдал стране.

— Кроме того, пенсионная реформа должна быть синхронизирована с действиями региональных и местных властей по улучшению ситуации на рынке труда, поскольку проблема не только в том, чтобы создавать новые высококвалифицированные рабочие места, без чего немыслимо развитие территории Дальнего Востока, но и в том, чтобы обеспечивалось трудоустройство граждан старшего поколения, которые часто являются обладателями уникальных квалификаций и навыков.

"Простейший пример — это представители производственных профессий среднего звена – токари, плотники, наладчики станкового оборудования, фрезеровщики. Это штучные специалисты, которые на многих производствах сегодня представлены как раз людьми предпенсионного и пенсионного возраста. Поэтому повышение государственных гарантий для работников старшего поколения — аспект, имеющий важнейшее значение для Дальнего Востока, где сегодня надо развивать производство и высокопроизводительное сельское хозяйство", добавилАлексей Тимченко.

На необходимость учитывать специфику Дальнего Востока сделали акцент и депутаты Законодательного собрания Приморья во время обсуждения законопроекта.

В ходе дискуссии они отметили, что документ должен стать основой для дальнейшей доработки и корректировки с учетом дальневосточной специфики, следует из сообщения пресс-службы Законодательного собрания.

По мнению члена Общественной палаты Приморского края Юлии Пак, предпосылки для реформы существует уже длительное время. Изменения обусловлены и экономическими, и социальными показателями.

— Не зря про повышение пенсионного возраста говорят давно. Необходимость реформы назрела как экономически, так и в социальном плане. Число пенсионеров растёт с каждым годом, в то время как количество трудоспособного населения снижается. Реформа позволит провести достаточно грамотное решение по соотношению трудоспособного населения и пенсионеров, — отметила Юлия Пак.

Она также обратила внимание на то, что пенсионная реформа должна содержать ряд комплексных мер, направленных не только на изменения пенсионного возраста. Необходимо разработать, предложить и другие мероприятия по улучшению ситуации и повышению уровня жизни пенсионеров. Это, считает Юлия Пак, может быть система цивилизованного страхования и обеспечения, понятного всем накопления и расходования собственных средств в течение всей жизни, самостоятельного управления своими сбережениями.

— Кроме этого, нужно учесть, что последние поколения ведут более здоровый образ жизни, "молодеют", могут и хотят трудиться — не зря же не так давно поднимался вопрос о работоспособности и трудоустройстве лиц пенсионного возраста. А уход на пенсию это та ограничительная планка, после которой активный здоровый человек считает себя нетрудоспособным.

Поэтому сейчас, пока предлагаемая реформа находится на стадии проекта, нужно принимать участие в формировании всей пенсионной системы и дальнейших условий и правил игры. Только принимать участие не только в форме протеста, но и в конкретных проработанных предложениях, — считает член Общественной палаты.

Дальневосточная объединенная редакция (ДОР).