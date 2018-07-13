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Экипажи рыбопромысловых судов Дальнего Востока: Крабовые аукционы убьют отрасль

Резолюции общесудовых собраний направлены президенту РФ и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

13 июля, PrimaMedia. Рыбаки, работающие на ведущих промысел в Дальневосточном бассейне, направили телеграммы президенту РФ и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в которых выражают свое несогласие с возможным изменением "исторического принципа" распределения прав на добычу водных биоресурсов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы крупнейшего объединения рыбохозяйственных предприятий страны. По мнению авторов телеграмм, изъятие части биоресурсов из действующей системы распределения прав на вылов чреваты катастрофическими последствиями для все отрасли и банкротствами для многих предприятий.

Экипажи рыбопромысловых судов ДВ-бассейна проводят общесудовые собрания, на которых обсуждается самый острый вопрос отрасли на чегодняшний день. Как сообщил капитан судна -крабового процессора "Вестерн Энтерпрайс" (ООО "Тихрыбком"), введение аукционов приведет к тому, что работающие в регионе компании должны будут забыть о развитии флота или даже начинать готовиться к банкротству.

"Бюджет будет получать небольшую прибыль от аукционов вместо тех налогов, которые регулярно бы платили разоренные средние и малые предприятия рыбной отрасли… Хватит "кошмарить" рыбную отрасль", — говорится в телеграмме.

Экипаж СРТМ-К "Вилига" (ООО "МАГ-СИ Интернешнл") считает, что изменение правил распределения квот возродит масштабное браконьерство.

"Аукционы приведут к браконьерству, с которым добросовестные рыбаки и пограничники боролись несколько лет и только недавно навели порядок. Появятся желающие, купив минимум квот, по максимуму вылавливать краба. Как это и было в конце 90-х – начале 2000-х годов. Для рентабельности будет выбираться только краб больших размеров, идеальных пропорций и цвета, за который будет максимальная цена. Остальной будут выбрасывать за борт. Сколько при этом останется живого и не покалеченного — большой вопрос", — отмечают рыбаки.

По оценке ВАРПЭ, предлагаемые "аукционные" изменения не просто противоречат поручениям главы государства, направленным на развитие рыбохозяйственного комплекса, — они разрушат стабильность отрасли и лишат ее долгосрочной определенности правового регулирования.

Рыбаки подтверждают – сегодня доли квот на добычу краба хотят забрать у тех, кто ранее вложил немалые деньги в их приобретение и организацию промысла. Представители отрасли также уверены в том, что изменения "сегодня коснутся крабов – завтра остальных водных биологических ресурсов".

По мнению отраслевых ассоциаций, в числе возможных последствий непродуманной инициативы — существенное сокращение рабочих мест, остановка работы судов-краболовов, снижение эффективности освоения менее рентабельных видов водных биоресурсов. Введение аукционов приведет к сворачиванию всех инвестиционных проектов по строительству нового флота и замедлит модернизацию береговой переработки, ограничит социальные направления деятельности. В совокупности это в короткие сроки приведет к экономическому и социальному кризису в прибрежных регионах.

Новый состав Общественного совета при Росрыболовстве высказался за "исторический принцип"

Напомним, что позицию рыбаков о сохранении "исторического принципа" распределения квот поддерживает и Общественный совет при Росрыболовстве. Участники состоявшегося 21 июня 2018 года заседания единогласно выступили за сохранение базового принципа законодательства о рыболовстве, который гарантирует доступ к ресурсу для всех без исключения предприятий, осуществляющих промысел. Ранее, 26 февраля этого года в поддержку "исторического принципа" предоставления права на добычу водных биоресурсов высказались делегаты IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации.

Рыбаки просят Владимира Путина не перекраивать отраслевые правила ради одной компании

3 июля руководители крупнейших ассоциаций рыбопромышленников, представляющих все "рыбные" регионы России, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить изменения базовых основ отраслевого законодательства — так называемого "исторического принципа" распределения прав доступа к промысловым ресурсам.

По мнению авторов и подписантов открытого письма главе государства, предполагаемое изъятие значительной доли квот на добычу крабов может поставить отрасль на грань глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса.

Идея изъять крабовые квоты из действия так называемого "исторического принципа" и еще раз продать на аукционах была изложена в письме президенту РФ еще в ноябре 2017 года. Отрасль предсказуемо ответила резким неприятием "аукционных инициатив", закрепив свою позицию в решении IV Съезда рыбаков (прошел Москве в феврале 2018 года). Рыбопромышленников поддержал ряд руководителей приморских регионов ДФО и СЗФО — врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

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