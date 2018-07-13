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Трудоустройство. Фото: Глеб Ильинский

34 пенсионера в Приморье прошли профподготовку и готовы выйти на работу

Такую возможностью предоставляет краевой Центр занятости

13 июля, PrimaMedia. 50 пенсионеров Приморья смогут бесплатно пройти профессиональную подготовку или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности в этом году. Такой возможностью, которую предоставляет краевой Центр занятости, уже воспользовались 34 человека, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморья, центры занятости выдают пенсионерам направления на обучение по востребованным в регионе специальностям. Повара, медицинские сестры, охранники, бухгалтеры, операторы ЭВМ, бульдозеристы, операторы котельной, помощники воспитателя – эти специальности наиболее популярны у этой категории соискателей. И работодатели без проблем берут на такие вакансии сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста.

Девять человек прошли повышение квалификации по программе "Руководитель малого и среднего бизнеса". Среди тех, кто получил свидетельство об окончании курсов, Ирина Ветлугина. Перед выходом на пенсию Ирина Михайловна трудилась в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете в должности доцента кафедры.

"В мае этого года 63-летняя жительница Владивостока обратилась в центр занятости за направлением на профобучение. По окончании курсов планирует открыть собственное дело в сегменте оказания социальных услуг", – информируют специалисты.

Возможность переобучения приморцев, готовых возобновить трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых, появилась с внесением в конце 2013 года изменений в федеральный закон. За это время свидетельства об окончании обучающих курсов получили 238 пенсионеров. Все трудоустроены.

"Как правило, перед направлением на обучение оформляется договор между центром занятости, образовательным учреждением, соискателем и работодателем. Этот документ является гарантией получения работы по окончанию учебы", – подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден: помощь в трудоустройстве важна как с позиций поддержания доходов пенсионеров, использования имеющегося у них трудового потенциала, так и с точки зрения социализации и участия их в жизни общества.

"При этом нужно понимать, что пенсионеры – наиболее уязвимая категория с точки зрения поиска работы. Даже имея большой трудовой опыт, они, порой, не могут конкурировать с сотрудниками, которые имеют более современные знания и навыки. Бесплатное переобучение по направлениям центров занятости – залог успешного трудоустройства", – считает он.

Специалисты напоминают, что по вопросам, касающимся профподготовки безработных, следует обращаться к сотрудникам филиалов Приморского центра занятости населения. Работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Содействие занятости населения Приморского края".

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