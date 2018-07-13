Синоптики сделали неутешительный прогноз на выходные во Владивостоке

На большей территории края пройдут дожди различной интенсивности. Фото: ИА PrimaMedia

На большей территории края пройдут дожди различной интенсивности

13 июля, PrimaMedia. В ближайшие выходные дни погода в Приморском крае ожидается неустойчивой. В субботу, 14 июля, над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы. На большей территории края пройдут дожди различной интенсивности. Температура воздуха ночью +15…+22°С, днем +23…+30°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В воскресенье, 15 июля, начнется рост атмосферного давления. Дожди пойдут на убыль. Небольшие дожди сохранятся лишь в отдельных районах. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке в субботу облачно, небольшой, временами умеренный дождь. В ночь на воскресенье небольшой дождь сохранится. Днем возможны прояснения. Ночная температура +16…+19°С, дневная +19…+22°С.