До матча осталось

На большей территории края пройдут дожди различной интенсивности. Фото: ИА PrimaMedia

Синоптики сделали неутешительный прогноз на выходные во Владивостоке

На большей территории края пройдут дожди различной интенсивности

13 июля, PrimaMedia. В ближайшие выходные дни погода в Приморском крае ожидается неустойчивой. В субботу, 14 июля, над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы. На большей территории края пройдут дожди различной интенсивности. Температура воздуха ночью +15…+22°С, днем +23…+30°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В воскресенье, 15 июля, начнется рост атмосферного давления. Дожди пойдут на убыль. Небольшие дожди сохранятся лишь в отдельных районах. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке в субботу облачно, небольшой, временами умеренный дождь. В ночь на воскресенье небольшой дождь сохранится. Днем возможны прояснения. Ночная температура +16…+19°С, дневная +19…+22°С.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Во Владивостоке снова будет солнечно и тепло

12 июля, 21:15

«Зачем солнце, у нас жабры»: как владивостокцы реагировали на редкий теплый день в городе

12 июля, 12:15

Лета нет, но вы держитесь: Примгидромет рассказал, когда Владивостоку ждать солнца

12 июля, 10:15

Ученые рассказали, насколько опасна плохая погода для человека

12 июля, 08:05

Владивостокцы получили грозное предупреждение от синоптиков на четверг

11 июля, 18:35

Картина дня

Добрались до пит-стопов: во Владивостоке сносят придорожные автокафе

10:40

Синоптики сделали неутешительный прогноз на выходные во Владивостоке

12 июля, 14:35

Ошибка резидента: в Приморье впервые по суду расторгли соглашение с участником ТОР

12 июля, 12:35

«Нет повышению пенсионного возраста»: Во Владивостоке пройдет протестный автопробег

12 июля, 16:25

Защитники пляжа «Юбилейный»: Доводы чиновников не выдерживают критики

10:40

Экипажи рыбопромысловых судов Дальнего Востока: Крабовые аукционы убьют отрасль
Алексей Козицкий: Справедливый роуминг может быть только один – никакого роуминга в России
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia