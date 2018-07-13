Делегация Франции примет участие в ВЭФ-2018. Фото: ИА PrimaMedia

Ее возглавит посол Франции в России Сильви Берманн

13 июля, PrimaMedia. Представительная совместная делегация Посольства Франции и Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) во главе с послом Франции в России Сильви Берманн примет участие в IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в фонде "Росконгресс", в состав делегации также планируют войти 20 руководителей франко-российского бизнеса.

Во Франко-Российской торгово-промышленной палате отметили, что ВЭФ вызвал большой интерес среди французских компаний. Сегодня на Дальний Восток приходится 30% всех иностранных инвестиций, которые приходят в Россию, и французские компании стремятся увеличивать свое присутствие на дальнем Востоке.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.