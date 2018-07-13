Глава Приморья рассказал о новом собственнике Дальнегорского ГОКа

Однако название компании Андрей Тарасенко называть не стал

13 июля, PrimaMedia. Одно из двух градообразующих предприятий Дальнегорска – горно-обогатительный комбинат "Бор" – в ближайшее время обретет нового хозяина. Об этом заявил в ходе посещения предприятия врио губернатора региона Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Предприятие в конце 2017 года вместе с главой региона посетили представители потенциального покупателя предприятия – госкорпорации "Ростех".

Устаревшее оборудование цехов, низкие зарплаты и недостаточная рентабельность третьего в мире предприятия по производству борсодержащей продукции, тогда неприятно впечатлили врио губернатора Приморского края.

Во время экскурсии по предприятию генеральный директор компании Дальнегорский ГОК Дмитрий Рачков познакомил Андрея Тарасенко с работой подразделений комбината.

Рачков сообщил, что ежегодно предприятие добывает миллион тонн сырья, производит около 80 тысяч тонн борной кислоты и боропродуктов.

Продукция Дальнегорского ГОКа сегодня крайне востребована – около 90% компания реализует на экспортные рынки через собственный порт, в основном в страны АТР. Развитием производства сегодня хотят заниматься и инвесторы из Японии.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, Андрей Тарасенко в четверг, 12 июля, находился в ходе рабочей поездки в Дальнегорский городской округ.

Руководитель края встретился с трудовым коллективом предприятия и отметил, что еще несколько месяцев назад горно-обогатительный комбинат находился на грани банкротства, однако благодаря принятым администрацией региона мерам, ситуацию удалось стабилизировать. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, работникам своевременно выплачивается заработная плата.

"Несмотря на то, что собственник скрылся, и производство было под угрозой срыва, мы предприятие отстояли. Сейчас к вам заходит новый собственник. В ближайшее время он представит перспективный план развития комбината", – подчеркнул глава региона.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание работников ГОКа на том, что развитие данного производства – одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед руководством региона.

"Дальнегорск для Приморского края – очень значимый город, особенно его уникальные производства, поэтому нам важно сегодня поднять градообразующие предприятия. Уверен, что с приходом нового руководства ГОК начнет активно развиваться", – подчеркнул руководитель края.

Однако имя и название компании собственника Андрей Тарасенко называть не стал.

Отметим, ООО "Дальнегорский ГОК" – предприятие с полным технологическим циклом производства, включающим добычу, обогащение и химическую переработку боросодержащего и карбонатного сырья. По итогам 2017 года объем производства продукции на комбинате превысил 2,2 млрд рублей. Выпущено почти 75 тысяч тонн борной кислоты, 3,2 тысячи тонн бората кальция, 8 тонн борного ангидрида молотого и 1,6 тысячи борного ангидрита гранулированного. Около 90% продукции компания реализует на экспортные рынки через собственный порт, основной объем направляется в страны АТР.

Справочно: ООО "Дальнегорский ГОК" отрабатывает открытым способом двумя карьерами – Центральным и Западным – уникальное месторождение датолитовых руд. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора – на сегодняшний день это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России.