Единороссы предлагают сделать 22 октября Днем российского футбола

Футбол. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

День рождения Льва Яшина должен стать памятной датой для всех россиян, считают в партии

13 июля, PrimaMedia. Фракция "Единой России" в Государственной думе предлагает установить в России новую памятную дату и сделать 22 октября Днем российского футбола. Как заявил на пленарном заседании 12 июля член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Белик, соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Мы выступаем за новую памятную дату – День российского футбола, и предлагаем ее сделать 22 октября в день рождения легендарного советского вратаря, легенды советского и мирового футбола Льва Ивановича Яшина — человека, который был единственный из (отечественных) вратарей, удостоенный "Золотого мяча", футболиста, который первым в Советском Союзе отстоял более 100 матчей на ноль", — заявил парламентарий.

По словам Белика, благодаря Чемпионату мира миллионы болельщиков из разных стран мира "посмотрели, что такое Россия". "Они вернутся домой и расскажут о том, что здесь нормальные люди, что здесь нормальная цивилизованная страна, что здесь прекрасная инфраструктура", — добавил он.

Парламентарий также отметил влияние проходящего в стране Чемпионата мира по футболу на детей и подростков.

"Достижения нашей команды оторвали наших детей, наших подростков от экранов смартфонов, экранов компьютеров, и после первых удачных матчей ребята надели футболки с фамилиями наших игроков – Акинфеева, Дзагоева, Дзюбы Головина и других. А футболки с фамилиями Месси, Рональдо, Саллаха остались пылиться в шкафах. Потому что это наш российский Чемпионат мира, и мы это доказали", — подчеркнул он.