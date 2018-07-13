9 тысяч за VIP-ложу: "Луч" начинает продажу абонементов на новый сезон ФНЛ

"Луч" начинает продажу абонементов на новый сезон во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Ветеранам ВОВ, ветеранам Труда, инвалидам при предъявлении удостоверения и пропуска вход свободный

13 июля, PrimaMedia. АФК "Луч" начинает продажу абонементов на домашние игры команды в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2018-2019 годов, а также на матчи Кубка России. Абонементы можно будет приобрести в офисе клуба, расположенному по следующему адресу: Владивосток, ул. Овчинникова, 26а, кабинет № 2. С 13 июля абонементы будут продаваться с 14.00 до 18.00, а 14, 15 и 16 июля с 10.00 до 17.00, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу футбольного коллектива.

Кроме того сезонные абонементы можно будет купить в кассах стадиона "Динамо" в часы их работы перед домашними играми команды.

Справки по телефону:+7 (423) 233-50-95, 237-18-16, 8-902-529-98-90

Абонементная и билетная программы АФК "Луч" сезона 2018-2019 годов:

Сектор повышенной комфортности (VIP): стоимость – 9 тысяч рублей

2. Лучшие места (сектора с 3 по 6 на южной и северной трибунах): стоимость— 4, 5 тысячи рублей

3. Места под крышей (4 и 5 сектора северной трибуны): стоимость –5,5 тысяч рублей

4. Семейный клубный (2 и 7 сектора южной трибуны): стоимость –3 тысячи рублей

5. Любимый "ЛУЧ" (2 и 7 сектора северной трибуны): стоимость –3 тысячи рублей

6. Студенты-школьники (1,2 и 7,8 сектор северной и южной трибуны для студентов и старших школьников): стоимость – 2 тысячи рублей.

7. Всю жизнь за "Луч": абонементная программа для пенсионеров (На 1, 2, 7, 8 сектора южной трибуны, 2 и 7 сектора северной трибуны) — при предъявлении пенсионного удостоверения по возрасту скидка 50 %. На 3-6 сектора северной и южной трибун скидка 10%.

8. Фанатский (8 сектор на северной трибуне): стоимость 2 тысячи рублей.

Ветеранам ВОВ, ветеранам Труда, инвалидам при предъявлении удостоверения и пропуска вход свободный.

Сектор 1 на северной трибуне — для болельщиков команд гостей.

Билетная программа Ассоциация "ФК "Луч" сезона 2018-2019 годов:

— 1,2,7,8 сектора южной трибуны – 250 рублей

— 2,7,8 сектора северной трибуны – 250 рублей

— 3,4,5,6 сектора южной и северной трибуны – 300 рублей

— места под крышей северной трибуны – 400 рублей

— VIP трибуна – 600 рублей.

На 1,2,7,8 сектора южной трибуны, 2 и 7 сектора северной трибуны при предъявлении пенсионного удостоверения по возрасту, студенческого билета, а также школьникам – 150 руб.

На 3,4,5,6 сектора северной и южных трибун – 250 рублей

На VIP – 550 рублей.