Клиенты "Примсоцбанка" смогут оплачивать покупки с помощью Samsung Pay. Фото: https://pixabay.com

Сервис доступен держателям карт Mastercard, использующим смартфоны серии Samsung Galaxy и носимые устройства Samsung Gear S3

13 июля, PrimaMedia. У клиентов "Примсоцбанка" с 6 июля появилась возможность оплачивать свои покупки при помощи мобильных и носимых устройств Samsung, используя платёжный сервис Samsung Pay. Сервис доступен держателям карт Mastercard, использующим смартфоны серии Samsung Galaxy и носимые устройства Samsung Gear S3, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Особенностью Samsung Pay является то, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Это позволяет совершать покупки не только по бесконтактным терминалам, но в устройствах, где принимаются банковские карты только с контактным чипом или с магнитной полосой.

Для того, чтобы начать использовать сервис, нужно просто открыть приложение Samsung Pay и привязать к нему свою карту Masterсard. Для этого необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную, пройти верификацию держателя карты по одноразовому паролю от банка, а также ввести подпись при помощи пальца или стилуса.

Для оплаты покупки c помощью Samsung Pay достаточно просто провести снизу-вверх по экрану смартфона, выбрать карту, авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения (в зависимости от технических возможностей устройства). Далее необходимо поднести устройство Samsung к платежному терминалу в магазине и получить чек об оплате (точно также как при оплате по обычной банковской карте). Samsung Pay также позволяет оплачивать покупки в интернете в любом браузере и в мобильных приложениях, где доступна кнопка "Оплатить Samsung Pay".

Сервис Samsung Pay обеспечивает дополнительную защиту платежных операций по карте. Номер реальной банковской карты не хранится на устройстве и никуда не передается – вместо него используется уникальный токен, созданный случайным образом. Для каждой попытки оплаты обязательна авторизация пользователя приложения по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения. Встроенной система безопасности Samsung KNOX обеспечивает защиту данных и отсутствие доступа к ним из операционной системы устройства.

"Мы постоянно работаем над внедрением новых современных платёжных систем, — отмечает начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Андрей Грудинин. – Учитывая, что примерно четверть мобильных пользователей нашего сайта использует смартфоны Samsung Galaxy, подключение к программе Samsung Pay стало логичным шагом".

Подробную информацию об использовании сервиса Samsung Pay можно получить в офисах "Примсоцбанка", на сайте и по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

Подробные инструкции по его использованию доступны на сайте банка.