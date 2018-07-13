Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн

Афиша. Фото: скриншот страницы

В разделе представлены концерты, вечеринки, квесты, тренинги, мастер-классы, мероприятия для детей

13 июля, PrimaMedia. Сайт Primorye.ru пополнился разделом "Афиша". В нем читатели узнают о мероприятиях, проходящих во Владивостоке, а также смогут купить билеты онлайн. Сервис реализован совместно с проектом TYSA.RU, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Ростелеком".

В разделе представлены концерты, вечеринки, квесты, тренинги, мастер-классы, мероприятия для детей и другие события. Сортировка помогает выбирать мероприятия по времени и типу.

"Мы постепенно расширяем сервисную составляющую портала, стремясь сделать его еще более полезным и в то же время удобным для пользователей. Так, чтобы жители Приморья могли получить здесь полную и достоверную информацию обо всем, что происходит в Приморье.

Логичным продолжением стал раздел "Афиша" с возможностью купить билеты на мероприятия. Такой формат позволяет читателям не только быть в курсе культурной жизни, но экономить время на покупке билетов", ­– отмечает директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Любовь Алексеева.

"Я очень рад, что культурная жизнь в нашем регионе развивается, становится интересной, яркой и насыщенной. А наша задача сделать так, чтобы за всем этим многообразием событий было удобно следить и не пропустить ни одного из них.

И наши партнеры – портал Primorye.ru активно помогают нам в этом. Благодаря новому разделу "Афиша", жители и гости Приморья смогут не только получить информационный заряд на весь день, но и спланировать свой досуг", – руководитель медиа-проекта TYSA.RU Сергей Мудров.