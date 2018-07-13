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ЛЭП. Фото: Егор Прокудин, ИА PrimaMedia

Хасанский район останется без электричества на полдня 14 июля

На линии электропередачи с 9.00 до 15.00 будут вестись плановые работы

13 июля, PrimaMedia. "Приморские электрические сети" 14 июля будут проводить плановые ремонтные работы на линии электропередачи 110 кВ в Хасанском районе. В связи с этим с 9.00 до 15.00 будет отключено электроснабжение потребителей района, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Ремонтом линии на разных участках будут одновременно заниматься четыре бригады "Приморских электрических сетей". Для скорейшего завершения работ в Хасанский район направлены дополнительные ремонтные бригады из Владивостока и Артема.

Отключение электроэнергии согласовано с районной администрацией. Уведомления о проведении ремонтных работ на ЛЭП и отключении электроэнергии получили крупные предприятия района.

Филиал "Приморские электрические сети" просит с пониманием отнестись к доставленным неудобствам и напоминает, что проведение плановых ремонтных проводится в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годы в целях надежного электроснабжения потребителей Хасанского района.

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