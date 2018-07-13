Интерактивным оборудованием обеспечат школы Приморья

Встреча главы Приморья Андрей Тарасенко с депутатами Думы Кавалеровского района. Фото: Игорь Новиков

В комплект входит: мобильный компьютерный класс, интерактивная доска, устройство для раздачи WiFi

13 июля, PrimaMedia. Вопрос развития образования в Приморье стал одним из ключевых в ходе встречи главы края Андрей Тарасенко с депутатами Думы Кавалеровского района в четверг, 12 июля. Подчеркнуто, что до конца этого года 90 школ во всех муниципальных образованиях Приморья получат современное интерактивное оборудование, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

На встрече с народными избранниками глава края по традиции рассказал о той, работе, которая была проведена с момента последнего визита в муниципалитет, о планах на будущее и заслушал вопросы, волнующие население.

Один из вопросов, который адресовали главе региона, – о состоянии моста на дороге к бухте Зеркальная. Мостовой переход пострадал в ходе тайфуна "Лайонрок" и был признан аварийным. Вместо реконструкции было принято решение построить новое сооружение, и эти работы уже выполнены на 75% – возведены опоры, уложены плиты, осталось сделать покрытие, барьерное ограждение и подходы к мосту. Люди же попросили, пока идет туристический сезон, "подлатать" старую конструкцию, чтобы поток отдыхающих в направлении бухты не снижался.

Андрей Тарасенко согласился, что такие работы нужно провести, чтобы каждый желающий мог добраться к месту отдыха.

"По Зеркальной я вам обещал, и мы обещание выполним – мост делаем. К вам специалистов пришлю, чтобы посмотрели, может что-то временно сделать со старым мостом, пока строят новый. В Новолитовске на мосту мы за ночь деревянный настил поменяли", – подчеркнул глава Приморья.

Обсудили также вопросы строительства пожарного депо в Зеркальном, поддержки промышленных предприятий, развития геологоразведки, участия района в реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", обеспечение питанием учеников начальных классов. Андрей Тарасенко при этом отметил, что сегодня по его поручению вице-губернатор Валентин Дубинин прорабатывает возможность поставок в учреждения образования продуктов приморского производства.

"Хотим найти возможность, чтобы предприниматели поставляли свою продукцию по фиксированным ценам в детские сады и школы. И приемлемую цену обеспечим, и качество продуктов достойное", – обозначил руководитель региона.

Коснулись также темы образования и работы учреждений этой сферы, в частности, обеспечения оборудованием для организации учебного процесса. На встрече стало известно, что уже в этом году несколько школ района смогут получить новое оборудование.

"Принято решение на уровне края, что 90 школ в течение этого года на конкурсной основе получат новое оборудование. В каждом муниципалитете по две-три школы оснастим. В комплект входит: мобильный компьютерный класс с тележкой-зарядкой, интерактивная доска, устройство для раздачи вай-фай, еще предусмотрим пять планшетников. Педагогов планируем обучать работе на оборудовании", – рассказала заместитель главы Приморья Ирина Мануйлова.

Андрей Тарасенко добавил, что одной из важнейших задач в сфере образования считает создание условий для дополнительных занятий детей. В настоящее время, по его словам, решается вопрос приобретения детских передвижных технопарков "Кванториум", которые будут курсировать по территориям края.

Подняли вопросы безопасной работы школ, включая их пожарную безопасность. Глава региона заявил, что намерен добиваться разработки соответствующей долгосрочной программы, которая станет системным решением и удовлетворит надзорные органы. Андрей Тарасенко также подчеркнул, что по итогам прошлого отопительного сезона дал команду Примтеплоэнерго оказывать помощь в продувке батарей в школах и детских садах, чтобы дети учились в тепле.

Депутаты не только задавали вопросы, но и рассказали о своих инициативах, планах открытия новых производств, развитии новых направлений в Кавалеровском районе, например, туристического кластера.

Глава Приморья подчеркнул, что как раз сейчас готовится стратегия социально-экономического развития края, которая должна учесть специфику каждой из территорий. Кроме того, согласно майскому Указу президента РФ Владимира Путина, Приморский край должен дать предложения по проектам, приоритетным для финансирования из федерального бюджета. Андрей Тарасенко призвал жителей участвовать в их подготовке.

"До 31 июля я должен получить видение с мест – чем мы можем помочь, на что добавить средств", – обратился руководитель региона к кавалеровцам.

Отметим, что на встрече в Кремле 4 июля глава Приморья информировал главу государства о ключевых направлениях развития региона. Владимир Путин отметил, что "комплексная оценка социально-экономического развития Приморского края в целом держится на удовлетворительной планке. Было небольшое падение где-то в 2013 году, потом постоянный рост".

Напомним, в четверг, 12 июля, Андрей Тарасенко отправился в рабочую поездку по северным территориям края. В Кавалеровском районе Андрей Тарасенко провел встречи с предпринимателями и депутатами муниципалитета. Далее в планах – посещение Дальнегорского городского округа и Тернейского района.