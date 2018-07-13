Еще больше свежей рыбы могут поставить на рынок Дальнегорска

Кета. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Только в этом году рыборазводный завод «Лидовский» выпустил 16 млн особей молоди кеты

13 июля, PrimaMedia. Глава Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с предпринимателями и депутатами Дальнегорска в четверг, 12 июля, в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Руководитель региона обсудил с жителями города темы, на основании которых могут быть определены приоритетные проекты для финансирования из федерального бюджета, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Встреча с общественностью Дальнегорска прошла в филиале Дальневосточного федерального университета, который предполагался к закрытию. Этого и коснулся вопрос одной из участниц встречи. Андрей Тарасенко подчеркнул, что такую ситуацию не допустит.

"Нам нужно сохранить молодежь, чтобы она тут оставалась жить, работать. Ранее у меня была договоренность с правительством, чтобы даже речи о закрытии не было и что бюджетные места вернем. Будущее у территории большое, поэтому будем обязательно этот вопрос решать", – подчеркнул глава Приморья, дав поручение профильному департаменту подготовить соответствующее обращение на имя заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики.



Глава Приморья Андрей Тарасенко. Фото: Игорь Новиков

В числе вопросов, которые обсудили на встрече, – строительство мощностей по переработке мусора, реализация программы капремонта, ремонт дорог, приведение в порядок спортивной инфраструктуры, противопаводковые мероприятия, работа причала Рудная Пристань, деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ходе разговора предприниматели поблагодарили главу Приморья за инициированное им в правительстве РФ решение об установлении для всех российских рыбопромысловых судов, осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне России в пределах рыбохозяйственного бассейна, единого режима плавания с "открытой границей".

Со своим вопросом к главе региона обратился местный предприниматель – директор рыборазводного завода "Лидовский" Максим Мельников. Он рассказал, что занимается воспроизводством потомства кеты уже пять лет.

"Считаем, что со своей задачей справились – в этом году выпустили 16 млн особей молоди кеты. В этом году ожидаем возврат в три раза больше прошлогоднего", – сказал руководитель предприятия, обратившись к главе Приморья за содействием в решении вопроса о выделении дополнительной квоты на вылов.



Директор рыборазводного завода "Лидовский" Максим Мельников (слева). Фото: Игорь Новиков

Андрей Тарасенко отметил, что обсудит данный вопрос с руководством Росрыболовства, учитывая, что завод готов подтвердить возвратность закладки мальков. Решение данной проблемы, по его словам, позволит дать еще больше рыбы на местный рынок по хорошей цене.

Отметим, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований. "Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры", – обозначил Андрей Тарасенко.

Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля. Глава края подчеркнул, что намерен "навести порядок с рыбой".

Напомним, в четверг, 12 июля, глава региона начал рабочую поездку по северным территориям края. В Кавалеровском районе Андрей Тарасенко провел встречи с предпринимателями и депутатами муниципалитета. В Дальнегорске глава Приморья побывал на крупных промышленных предприятиях города – ООО "ДКХ Бор" и АО Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл", встретился с депутатами, представителями бизнеса и жителями муниципалитетов.