Павильон будущего готовит Приамурье для участников ВЭФ во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Для демонстрации задействуют современные цифровые технологии

13 июля, PrimaMedia. Павильон Амурской области на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который 10-16 сентября пройдет во Владивостоке, будет представлен в виде современного технологичного Data-центра, Токенов и IT-хабов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство Амурской области.

Главная часть культурной экспозиции будет посвящена истории становления и развития сотрудничества между Россией и Китаем на современном этапе на примере реализованных в Амурской области совместных российско-китайских уникальных проектов в социальной сфере.

Павильон Амурской области представлен в виде современного технологичного Data-центра. В интерактивном режиме с помощью информационной панели "ТОРы региона" познакомят с площадками, просчитают проект на онлайн-калькуляторе преференций, расскажут о готовых бизнес-кейсах.

Инвесторам представят в виде светодиодной стены газохимический кластер с раскрытием цепочек добавленной стоимости и возможностями по инвестированию в отрасль.

По словам организаторов павильона, для демонстрации возможностей и перспектив Амурской области задействуют современные цифровые технологии: VR, 360 градусное видео, бесконтактное управление 3D моделью, 3D печать.

Посетителям павильона презентуют высокотехнологичный IT-хаб на границе с Китаем. Цель — привлечь в область проекты bigdata, блокчейн, облачных вычислительных мощностей.

"Стабильность энергогенерации, запас свободной мощности более 850 МВт, оптимальные климатические условия, зеленый коридор интернет трафика превращают Амурскую область в идеальное место для проектов IT-технологий. На международных выставках и конференциях мы видим интерес инвесторов к данной отрасли. Павильон региона подогреет интерес и поможет привлечь новые инвестиции", — рассказала министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.

Представителям стран АТР расскажут о строительстве моста в Китай с помощью интерактивного 3D макета. Сенсорный стол создаст иллюзию полного присутствия на стройплощадке и в предмостовой зоне.