Первый мобильный "Кванториум" поедет по Приморью осенью. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Обучающая площадка будет содержать четыре модуля: робототехника и промышленный дизайн, дополненная виртуальная реальность, IT и геоквант

13 июля, PrimaMedia. Повышение доступности дополнительного образования для детей в сельских территориях обсудили в Приморье. Этот вопрос стал одним из самых главных на встрече главы региона Андрея Тарасенко с жителями муниципалитета в ходе рабочего визита в Кавалеровский район. Врио губернатора отметил, что для повышения качества и доступности допобразования детей администрация региона занимается созданием "Кванториумов" — специальных площадок, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и направленных на подготовку квалифицированных специалистов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.



Председатель районной профсоюзной организации образования рассказала, что сегодня в муниципалитете осталось только два учреждения дополнительного образования, которые работают с ребятами. Нагрузка на педагогов очень большая. Вместе с тем, согласно федеральной концепции развития дополнительного образования к 2020 году, услугами в этой сфере должны быть обеспечены 80% детей.

"Можно ли использовать помещения бывших домов творчества в поселках Рудный и Хрустальный для организации кружков для детей? В Кавалерово ребят не привезешь, а больше им заняться нечем", – отметила она.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что для повышения качества и доступности дополнительного образования детей во всех муниципалитетах края Администрация региона занимается созданием "Кванториумов" – специальных площадок, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и направленных на подготовку квалифицированных специалистов. Предполагается, что в крае появятся как стационарные, так и мобильные "кузницы кадров".



Глава Приморья Андрей Тарасенко. Фото: Дарья Иванова

"Передвижной "Кванториум" мы направим в каждый муниципалитет, где он будет находиться в течение двух недель", – заявил глава региона.

Вице-губернатор края Ирина Мануйлова, курирующая развитие образования в Приморье, добавила, что передвижная обучающая площадка будет содержать четыре модуля: робототехника и промышленный дизайн, дополненная виртуальная реальность, IT-технологии и геоквант – все, что связано с геологией. Обучать детей будут преподаватели Дальневосточного федерального университета, а также специально подготовленные педагоги из образовательных учреждений края. Мобильный "Кванториум" будет приезжать в каждую территорию раз в полгода.

"Курс рассчитан на 40 часов для каждого ребенка", – сказала замглавы региона. По ее словам, первый мобильный "Кванториум" появится в крае осенью.

Также она сообщила, что в настоящее время в крае ведется ревизия площадок, которые могут и должны быть задействованы под организацию дополнительного образования детей. По поручению Андрея Тарасенко будут подготовлены предложения по максимальной загрузке таких помещений.

Еще один вопрос, который был поднят во время встречи, касался медицинских кадров. Одна их жительниц района пожаловалась на то, что квалифицированные врачи не работают в муниципальных больницах и поликлиниках, а уходят в частные лечебные учреждения. В результате, чтобы попасть к врачу, людям, не имеющим возможности лечиться платно, приходится выстаивать многочасовые очереди.

"Ветераны, пенсионеры приходят к 5 утра, чтобы взять талон", – поделилась она.

По словам Андрея Тарасенко, эта проблема уже решается. В частности, приняты меры, благодаря которым медицинские учреждения городов и районов края будут пополняться новыми кадрами. "Сегодня в больницах и поликлиниках Приморья не хватает более 1,5 тысячи специалистов. Мы закрепили все медучреждения Кавалеровского района за нашим медицинским университетом, теперь по два выпускника в год будут приезжать сюда и работать", – отметил глава региона.

Закрепить специалистов на местах, по словам руководителя края, позволит специально разработанная программа, которая даст возможность врачам приобретать жилье на льготных условиях, принимая при этом обязательство отработать в медучреждении несколько лет. Данная мера обеспечит приток кадров в муниципалитеты и решит озвученную проблему, уверен Андрей Тарасенко.

Также в ходе встречи затронуты вопросы, связанные с приобретением оборудования для районной больницы, организации новых производств на территории района, ремонтом дорог и мостов, работой коммунальных систем, газификацией муниципалитета.

Напомним, в четверг, 12 июля, глава региона отправился в рабочую поездку по северным территориям края.