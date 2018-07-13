До матча осталось

МФЦ. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Приморцы могут в режиме онлайн задать вопрос сотрудникам МФЦ

Новая услуга появилась на сайте краевого центра «Мои документы»

13 июля, PrimaMedia. Приморцы могут получить ответ на свои вопросы по работе МФЦ в формате онлайн-чата. Новая услуга появилась на сайте краевого центра "Мои документы" – это одно поручений главы Приморья Андрея Тарасенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, ранее руководитель региона поручил придумать новые формы общения с посетителями многофункциональных центров и проанализировать загруженность "горячей линии".

"Действительно, много вопросов поступает по телефону – более тысячи в день. Мы рассмотрели опыт других регионов в области взаимодействия с посетителями и пришли к выводу, что многим приморцам было бы удобнее общаться с сотрудниками МФЦ в режиме онлайн. Это позволит получать более полную информацию об услугах, сохранять ее и использовать при посещении ведомства. Сейчас сервис работает в пилотном режиме", – пояснили специалисты.

Связаться с сотрудниками любого МФЦ приморцы могут с помощью специальной формы на официальном сайте краевого центра "Мои документы" в будние дни с 9.00 до 17.45.

"Пользователи могут задать любой вопрос по предоставлению услуг, в том числе по перечню документов, срокам, размеру госпошлин. Помимо этого, можно направить обращение, если нарушены сроки предоставления услуги или возникли другие сложности с ее получением", – добавили специалисты.

На сегодняшний день сотрудникам МФЦ в режиме онлайн поступает более 30 обращений ежедневно. Это при том, что пока услуга работает в тестовом режиме. "В случае длительного отсутствия ответа, можно позвонить на единый телефон поддержки центра “Мои документы”: 8 (423) 201-01-56", – сообщили в ведомстве.

Отметим, многофункциональные центры в Приморье бьют рекорды по посещаемости. За первые шесть месяцев 2018 года их сотрудники по всему краю оказали более 2 млн услуг, что в два раза превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года. Развитие МФЦ в Приморье и разработка новых услуг ведется в рамках государственной программы Приморского края "Информационное общество".

С ростом популярности МФЦ в крае по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко самые востребованные центры "Мои документы" переводят на новый, более продолжительный режим работы.

"Глава региона поставил задачу при необходимости открыть новые окна или переводить МФЦ на более продолжительный рабочий день, если это необходимо для удобства приморцев. Сейчас мы анализируем загруженность центров, после чего внесем свои предложения", – сообщил вице-губернатор Андрей Ларин.

На сегодняшний день на семидневную рабочую неделю и более продолжительный рабочий день уже перешли некоторые МФЦ во Владивостоке, Уссурийске и Находке.

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