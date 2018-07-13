Битый небитого везет - кто должен платить за разбитую машину из-за ям на дорогах. Фото: Юлия Никитина

Водителю не придется доказывать, что он не виноват

13 июля, PrimaMedia. Верховный суд РФ разъяснил кто должен оплачивать материальный ущерб из-за выбоин на дорогах. Высшая инстанция поддержала автомобилистов в спорах с компаниями, которые несут ответственность за состояние дорог, передает ИА AmurMedia.

Верховный суд уведомил, что причиненный машинам ущерб из-за некачественного покрытия дорог должны возмещать организации, которые несут ответственность за состояние автомагистралей. Водителям не придется доказывать свою невиновность. Наоборот, организациям, отвечающим за дороги, вменяется обязанность доказывать, что водитель намеренно въехал в яму или проявил халатность и грубую неосторожность при происшествиях, связанных с состоянием дорог.

Поводом для разъяснения Верховного суда послужил иск автомобилиста, попавшего в яму на дороге, что привело к значительным повреждениям автомобиля. Отмечается, что в связи с исковым обращением водителя в суд с иском к дорожникам, автомобилисту в удовлетворении жалобы было отказано. То же самое повторилось в суде апелляционной инстанции. При этом суд возложил обязанность на водителя доказывать, что он ненамеренно попал в дорожную яму.

Верховный суд РФ с решением низших инстанций не согласился, говорится в сообщении агентства РАПСИ. Верховный суд напомнил, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ). Лицо, причинившее вред, освобождается от выплаты компенсации, если докажет, что ущерб причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ).

Уточняется, что ГОСТ устанавливает параметры покрытия проезжей части: оно не должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, а предельные размеры ям не могут превышать по длине 15 см, по ширине — 60 см, по глубине — 5 см.