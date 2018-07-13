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Автомобиль. Фото: Елена Овсянникова

Обладателям дорогих автомобилей стал приходить «налог на роскошь»

В перечень машин, попадающих под нововведение, вошли 1126 иномарок

13 июля, PrimaMedia. Федеральная налоговая служба начала четырехмесячную рассылку платежных документов за 2017 год. Для расчета транспортного налога за 2017 год был расширен перечень дорогих автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia.

Транспортный налог по автомобилям стоимостью от 3 млн рублей и выше считают с учетом повышающих коэффициентов. Размер коэффициента зависит от стоимости и возраста автомобиля.

Согласно изменениям в Налоговом кодексе РФ, повышающий коэффициент "1,1" устанавливается для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей при условии, что с момента выпуска машины прошло не более трех лет.

Коэффициент "2" устанавливается для автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей и не старше пяти лет.

Коэффициент "3" установлен для машин стоимостью от 10 до 15 млн рублей, возрастом не старше 10 лет.

Кроме того, коэффициент "3" также установлен для автомобилей стоимостью свыше 15 млн рублей, даже если они были выпущены 20 лет назад, напоминает "Российская газета".

В перечень машин, попадающих под "налог на роскошь", вошли 1126 иномарок. В перечне оказались машины, относящиеся к сегментам премиум и люкс. Каждая позиция соответствует одной комплектации той или иной модели. В обновленном реестре появилось много новичков, в том числе Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, E-class Estate, BMW M5, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz All-Terrain, а также Lexus LC500. В обширном списке упомянуты различные модели Porsche, Aston Martin, Maserati, Bentley.

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