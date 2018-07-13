До матча осталось

Материнский капитал. Фото: Марина Померанцева, ИА EAOmedia

Около 1,5 тысячи приморцев обратились за маткапиталом в этом году

На региональную выплату направлено 113 млн рублей

13 июля, PrimaMedia. Около 1,5 тысячи человек с начала года обратились в органы социальной защиты населения Приморья за сертификатами на региональный материнский капитал. Более 800 семей уже распорядились средствами выплаты по своему усмотрению, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, расходы краевого бюджета на эту меру социальной поддержки составили 113 млн рублей. Наиболее популярное среди многодетных семей использование регионального капитала – улучшение жилищных условий.

"С помощью средств материнского капитала можно оплатить медицинские, образовательные услуги или направить выплату на другие цели в рамках краевого законодательства", – отмечают в ведомстве.

Напомним, региональный материнский капитал семьям, в которых появился третий (последующий) ребенок, в Приморье стали выплачивать в 2013 году. За это время его "стоимость" увеличивалась трижды: со 100 до 150 тысяч рублей. С 2016 года выплату стали индексировать с учетом инфляции. Размер демографической выплаты в 2017 году составил 163 тысячи рублей. Выплаты производятся в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

"В этом году "стоимость" сертификата на региональный материнский капитал превысила 169 тысяч рублей. На эту меру социальной поддержки в краевом бюджете мы предусмотрели более 447 миллионов рублей", – информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Специалисты напоминают: для оформления сертификата на региональный материнский капитал следует обратиться в территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края.

Напомним, повышение качества жизни приморцев глава края Андрей Тарасенко называет одной из приоритетных задач. Одно из направлений работы по ее решению – социальная поддержка граждан.

Отметим, что сегодня приморцы могут воспользоваться 59 мерами социальной поддержки, из них 18 – демографические. В этом году, по словам руководителя края, на меры соцподдержки семьям с детьми в региональном бюджете предусмотрено более 3,5 млрд рублей.

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