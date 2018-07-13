За увольнение стариков с работы Минтруд будет спрашивать по полной

Пенсионеры. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Пострадавшие граждане могут попросить о помощи через «Онлайн-инспекцию»

13 июля, PrimaMedia. Минтруд РФ встанет на защиту работающих пенсионеров. Об этом заявил замминистра Андрей Пудов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ведомство планирует отслеживать все случаи увольнения людей, достигших пенсионного возраста. Каждый случаем будет рассматриваться отдельно, с привлечением прокуратуры, если это потребуется.

Как сказал г-н Пудов, любой гражданин может на сайте "Онлайн-инспекции" заявить о дискриминации по возрасту и попросить прокуратуру осуществить соответствующую проверку.

Кроме того, Андрей Пудов сообщил, что его ведомство ведет персонифицированный учет работников пенсионного возраста на больших предприятиях. Вопросы их сокращения или увольнения находятся на контроле Минтруда. По словам чиновника, мониторинг будет проводиться еще до утверждения изменений в пенсионном законодательстве.