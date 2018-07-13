До матча осталось

Пенсионеры. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

За увольнение стариков с работы Минтруд будет спрашивать по полной

Пострадавшие граждане могут попросить о помощи через «Онлайн-инспекцию»

13 июля, PrimaMedia. Минтруд РФ встанет на защиту работающих пенсионеров. Об этом заявил замминистра Андрей Пудов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ведомство планирует отслеживать все случаи увольнения людей, достигших пенсионного возраста. Каждый случаем будет рассматриваться отдельно, с привлечением прокуратуры, если это потребуется.

Как сказал г-н Пудов, любой гражданин может на сайте "Онлайн-инспекции" заявить о дискриминации по возрасту и попросить прокуратуру осуществить соответствующую проверку.

Кроме того, Андрей Пудов сообщил, что его ведомство ведет персонифицированный учет работников пенсионного возраста на больших предприятиях. Вопросы их сокращения или увольнения находятся на контроле Минтруда. По словам чиновника, мониторинг будет проводиться еще до утверждения изменений в пенсионном законодательстве.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

В реализации пенсионной реформы необходимо учитывать специфику Дальнего Востока

10:30

Горные металлурги Приморья выступили против повышения пенсионного возраста

12 июля, 19:55

Оппозиция парламента Приморья не может найти, кто из своих поддержал пенсионную реформу

11 июля, 15:30

61 регион в России поставил «лайк» пенсионной реформе, которую растянут на 15 лет

11 июля, 09:05

Пенсионную реформу в Приморье поддержало чуть больше половины депутатов

10 июля, 17:25
За какие суммы переводов с карты на карту должны заплатить россияне

08:25

Россияне потеряли десятки миллиардов рублей из-за НПФ

11 июля, 11:55

В России в июле могут принять новые правила регистрации автомобилей

12 июля, 16:15

Мало не покажется: назван максимальный размер пенсии

11 июля, 08:50

Роуминг в России отменят

12 июля, 07:30

Восемь дали, три отнимут: женщинам понизят порог выхода на пенсию
Алексей Козицкий: Справедливый роуминг может быть только один – никакого роуминга в России
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia