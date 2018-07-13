Бэби-бум в зоопарке Владивостока: родились леопард, косули, еноты, олени и поросята

Енотики говорят "привет". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Малыши набираются сил и почти не отходят от родителей (ФОТО)

13 июля, PrimaMedia. Летний бэби-бум переживает зоопарк "Садгород" во Владивостоке. В течение нескольких месяцев царство зверей пополнилось новыми малышами: какие-то детеныши родились на территории зоопарка, какие-то детки приехали из других городов или вообще были привезены неравнодушными гражданами. Потомство появилось у пары леопардов, косуль, оленей, енотов, свиней, енотовидных собак. Крохи активно кушают, набираются сил и почти не отходят от родителей, сообщает ИА PrimaMedia.

Одним из самых последних радостных известий стало появление на свет второго детеныша у пары африканских леопардов Влада и Алены. В прошлом году 7 октября родилась Милаша, которую впоследствии вскормила золотистый ретривер Тэсси. Месяц назад 11 июня в семье молодых родителей снова произошло пополнение – еще одна малышка. Новая кроха далеко не ушла от сестры и также попала на воспитание к собаке. На этот раз в роли мамы-кормилицы спаниель Шери. А подругой для пятнистого чуда стала "дочка" собаки. Имена для леопардессы и ее подружки спаниеля сотрудники зоопарка планируют выбрать вместе с горожанами через опрос в инстаграме зоопарка. Пока кроха активно растет, уже пытается заигрывать: трется об ноги и тянет свою мордочку к лицу, когда сидит на руках.

Малыш последним родился в зоопарке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Любознательная кроха. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Леопарду 1 месяц. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Месяц назад на одного полосатого хищника в "Садгороде" стало больше. Из крымского зоопарка приехал детеныш амурского тигра по кличке Тайган. Пока 2-месяцный малыш социализируется среди взрослых хищниц – тигрицы Алексы и львицы Астры и дружит с 3-месячной среднеазиатской овчаркой (алабай) по кличке Адель. Парочка живет в отдельном доме на территории зоопарка и имеет свой приусадебный участок для прогулок. А в будущем Тайган станет "мужем" для уже живущих в зоопарке тигриц: Амурки, Уссурки и Алексы.

Тайган с подружкой Адель. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тигренок Тайган прибыл из Крыма. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тайган. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Напомним, сейчас кошачье царство в зоопарке составляют: львица Астра и лев Бонифаций, четыре леопарда: месячная малышка, ее 9-месячная сестра, их родители Влад и Алена, и пять тигров: 2-месячный Тайган, 10-месячная Алекса, две взрослые дамы Амурка и Уссурка и белый тигр Маркиз.

Ветеринар Виктор Агафонов и Милаша. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Милаша точит когти. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Милаша уже не дома, а в просторном вольере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Милаша уже не дома, а в просторном вольере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Милаша резвится. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Бэби-бум в зоопарке Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Помимо хищников обзавелись потомством олени, на свет появилось сразу четыре олененка, пока они еще пугаются посетителей и не подходят к ограждению, но в скором времени привыкнут и смогут брать еду из рук гостей зоопарка.

Помимо хищников обзавелись потомством олени, на свет появилось сразу четыре олененка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Семья оленей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Оленята совсем не отходят от родителей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Олененок. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Бэби-бум в зоопарке Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Бэби-бум в зоопарке Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

У енотов и енотовидных собак тоже пополнение. Четыре енотика, все мальчики, родились 12 апреля, а спустя две недели четыре новых малыша, две девочки и два мальчика, появилось у енотовидных собак. Косули в этом году тоже разродились, двое косулят уже подрастают под присмотром родителей, а еще один – 2-месячный найденыш Бэмби ­– дополнил семью.

Енотики немного боятся, но любят позировать. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Еноты любят вкусняшки. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре енотика, все мальчики, родились 12 апреля. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кипер Мария Аксенова кормит енотиков. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Бэби-бум в зоопарке Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Енотовидные собаки пока еще боятся гостей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Енотовидные собаки пока еще боятся гостей. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Енотовидные собаки. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кипер Диана Павлюк и Бэмби. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Бэмби любит молоко. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кипер Диана Павлюк и Бэмби. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кипер Диана Павлюк и Бэмби с братом. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 12

– Мужчина увидел в лесу потерявшуюся кроху, они долго прождали маму, но она так и не появилась, тогда, чтобы малыш не умер от голода, его привезли в зоопарк. Здесь мы его кормим из бутылочки молоком, а он показывает братьям, что люди хорошие и бояться их не стоит, – рассказала кипер Диана Павлюк.

У канадского волка Джейкоба теперь есть невеста. Зоопарку подарили 3-месячную волчицу и назвали ее Ренесми, сокращенно Нес, также как звали героев фильма "Сумерки".

– Девочка родилась 8 апреля. Сначала она была диковатая и трусоватая – кусалась, рычала, поэтому ее посадили в вольер с бультерьером Джастом. У него очень хорошая психика, он ее социализирует. Она лазит по нему, играется, может даже кусок мяса отобрать. Скоро она подрастет и будет жить вместе с женихом. Будут у нас свои влюбленные как в "Сумерках" Джейкоб и Ренесми, – сказала кипер Мария Аксенова.

Кипер Мария Аксенова с Нес и Джастом. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кипер Мария Аксенова с Нес. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

А еще большая семья зоопарка выросла на шесть поросят экзотической породы, да еще и самого редкого окраса.

– Порода называется венгерская Мангалица, у нас в Приморье таких свиней очень мало. Самец и самка приехали к нам из Хабаровска, они стали родителями во второй раз. В прошлый раз родились шесть мальчиков, на этот раз поросят тоже шесть, но теперь среди них есть девочки. Причем пять из них получились редкого красного окраса.

Вообще, если говорить об окрасе, то их существует четыре вида, тех, которые попадают под стандарты породы. Это белый окрас, черный, красный и смешанный тип. Чаще всего можно встретить свинью Мангалицу белого цвета, их большинство. Свиньи породы Мангалица черного и красного цвета можно встретить реже, это очень редкие окрасы. Для того чтобы эти окрасы не исчезли вовсе, их специально разводят специалисты, – поделился ветеринар Виктор Агафонов.

Шесть поросят экзотической породы появились на свет пару недель назад. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Свинья породы венгерская Мангалица. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

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