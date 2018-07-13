Пилоты РДС-Восток приглашают зрителей на соревнования. Фото: предоставлено РДС-Восток

Одиночные и парные заезды можно будет оценить 14 июля с 9.00, когда начнутся тренировки

13 июля, PrimaMedia. Соревнование по дрифту РДС-Восток пройдет на "Примринге" уже завтра, 14 июля. В данный момент идут последние приготовления: сегодня пилоты проходят административную и техническую комиссии и завершат основную стадию тренировочного процесса. В соревновании примут участие 26 пилотов и шесть команд, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов.

Впервые за девятилетнюю историю РДС-Восток финал серии пройдет в сентябре в Хабаровске, но предстоящее соревнование во Владивостоке по накалу страстей вряд ли уступит сентябрьскому первенству.

Екатерина Седых, пилот РДС-Восток: "В плане трассы на этом этапе будет что-то новенькое. Будет новая постановка, а буквально предыдущий этап мы ездили на новой трассе, в Благовещенске, там впервые прошёл этап, было потрясающее мероприятие, потрясающая публика, было просто феерично. В этом году в РДС-Восток рекордное количество участников и рекордное количество команд, очень интересно. К соревнованию во Владивостоке мы готовимся в поте лица, автомобиль готовится в том числе, поэтому всех ждём 14 июля".

Вместе с количеством участников серии растёт и конкуренция, поэтому гонщикам приходится рисковать. Так, Григорий Гусев – пилот из Находки, в ходе тренировок серьёзно повредил свой автомобиль.

Григорий Гусев, пилот РДС-Восток: "Мы приехали чуть больше, чем за неделю до этапа, активно тренируемся, настолько активно, что в среду я разбил тренировочную машину, разбил достаточно серьёзно — снёс всю заднюю часть. Но для меня самое главное – это победа. Хотя, конечно, мы хотим, чтобы зрители насладились зрелищем! Даже мой тренер говорит – не гонись за победой, сделай так, чтобы тебя полюбили зрители, и добьёшься успеха. Я много лет профессионально занимался мотокроссом, и к этой мысли мне сложно привыкнуть – пока я хочу, чтобы и зрители полюбили, и победа была".

По словам пилотов РДС-Восток во время соревнований в техническом парке царит семейная атмосфера, пилоты всегда готовы прийти на помощь друг другу. Гонщики неоднократно подчёркивали, что соперниками они становятся только на время заезда.

Алексей Козлов, пилот РДС-Восток: "Лучший пилот – не тот, кто всё время занимает первое место, если говорить о дрифте – мы делаем это для зрителей, они приходят посмотреть на нас и наши умения, поэтому мерка – это любовь зрителя, на мой взгляд. Конечно, это очень затратный спорт – на час тренировок необходимо 40 литров бензина и комплект из четырёх покрышек. Но оно того стоит. Приходите нас поддержать!"

Александр Ветров, пилот РДС-Восток: "Всех приглашаю на "Примринг", будут очень жёсткие заезды. Нужно идти смотреть, проникнуться этим духом. Это настолько же эмоционально, как просмотр футбола!"

Эффектные одиночные и парные заезды можно будет оценить 14 июля с 9.00, когда начнутся тренировки. Соревнования Тансо в одиночных заездах (квалификация) стартуют в 11.30, а официальная церемония открытия пройдёт в 14.00, после чего зрители станут свидетелями парных заездов.