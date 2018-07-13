До матча осталось

Овощи. Фото: Максим Мажарин, ИА SakhalinMedia

Заживем: в августе россиян ждет снижение цен

Этот месяц уже второй год подряд радует население дешевеющими продуктами

13 июля, PrimaMedia. В Минэкономразвития сообщили, что в августе этого года россиян ожидает снижение цен, по-научному говоря, — дефляция. Правда, в пресс-службе ведомства уточнили, что цены понизится не так заметно, как августе 2017 года, когда они упали впервые с 2011 года. Напомним, что в августе 2017 года дефляция составила около 0,6%. По мнению аналитиков ведущих банков, в августе нынешнего года снижение цен не превысит 0,2%, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на газету "Известия".

Как считают экономисты, в ближайшие месяцы инфляционные показатели будет определять сезонная динамика цен на продукты. Августовская дефляция будет вызвана снижением цен на фрукты и овощи на 5–10%, заявил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Снижение цен будет не таким ощутимым, как в прошлом году, по причине роста стоимости бензина и весеннего ослабления курса рубля.

Также на дефляцию в августе прошлого года повлияла аномально холодная погода в мае-июне на большей части Европейской территории РФ. В результате урожай созрел позднее обычного, и в августе 2017 года произошло резкое увеличение поставок плодоовощной продукции, что привело к обвалу цен. В прошлом году дефляция продолжилась в сентябре, составив 0,1%. В этом году погодные условия близки к норме, что приведет к более равномерным поставкам овощей и фруктов на потребительские рынки, поэтому сезонное снижение цен будет менее заметным, — прогнозируют эксперты.

Как сообщил Росстат, рост цен с начала года составил 2%. В июне заметнее всего подорожали морковь, свекла, капуста — от 19 до 23%. В то же время на 23-25% подешевели огурцы и помидоры. На 4,6% уменьшились цены на яйца, на 3,4% подешевели бананы.

Как прогнозирует Минэкономразвития, темпы инфляции в России будут колебаться до 2020 года. Самой высокой она будет в 2019 году — 4,3%.

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