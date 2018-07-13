Портовикам Дальнегорска помогут решить проблему с заходом крупногабаритных судов. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Теперь суда под иностранным флагом могут заходить и оформлять грузы напрямую в Рудной Пристани

13 июля, PrimaMedia. Порт-пункт "Рудная Пристань" – главный транспортный узел, через который крупнейшие производственные предприятия Дальнегорска экспортируют свою продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на то, что производство здесь давно налажено, из-за требований транспортной прокуратуры в ближайшее время погрузка может быть прекращена. На территории порта в ходе рабочей поездки по северным территориям края побывал глава Приморья Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Руководитель края осмотрел производственные мощности причалов порт-пункта "Рудная Пристань". Сегодня здесь осуществляют погрузку два градообразующих предприятия Дальнегорска – горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" и горно-обогатительный комбинат "Бор", а также стивидорная компания ООО "Форест Карго", экспортирующая лес.

Как отметили представители предприятий, в настоящее время получено разрешение Министерства транспорта России о распространении на данный порт права приема и отправки зарубежных судов. Это значит, что теперь суда под иностранным флагом могут заходить и оформлять грузы напрямую в Рудной Пристани, минуя пункт пропуска "Ольга". Такая возможность позволяет значительно сократить затраты на перевозку грузов, а значит и повысить рентабельность экспортируемой продукции.

Андрей Тарасенко отметил, что теперь портовикам необходимо построить на территории порта помещение для работы таможенной и пограничной служб. По словам представителей компаний, сейчас специалисты данных органов работают в порту вахтовым методом. Предприятия готовы создать специальную площадку для обеспечения их работы.

Отмечено, что присоединиться к перевалке грузов через порт "Рудная Пристань" готов и ОАО "Каменский рыбозавод". Вместе с тем в настоящее время в порту существует проблема, связанная с приемом крупногабаритных судов, по длине превышающих размеры причальной стенки. Транспортная прокуратура намерена запретить портовикам принимать такие суда. В результате производство здесь может быть остановлено.

Андрей Тарасенко отметил, что сохранение и развитие данного транспортного узла очень важно для края.

"Нельзя допустить, чтобы перевалка была прекращена. Надо найти такое решение, которое позволит устранить замечания и работать дальше", – заявил глава региона.

Как сообщил по итогам мероприятия первый вице-губернатор края Александр Костенко, в ближайшие дни в Администрации края состоится совещание с представителями компаний, работающих в порт-пункте "Рудная Пристань", и специалистами контрольно-надзорных служб.

Напомним, в четверг, 12 июля, глава региона отправился в рабочую поездку по северным территориям края. Андрей Тарасенко провел встречи с предпринимателями, депутатами и жителями Кавалеровского муниципального района и Дальнегорского городского округа, а также побывал на крупных промышленных предприятиях Дальнегорска – ООО "ДХК Бор" и АО Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл".

Кроме того, руководитель края осмотрел производственные мощности ООО "Тернейлес".

Далее в планах – встреча с депутатами, представителями бизнеса и жителями Тернейского района.