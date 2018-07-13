Эксперты РАНХиГС: цель – прекращение оттока населения с ДВ – по-прежнему далека. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточный округ потерял в результате миграции в январе-апреле 2018 года 5,1 тысячу человек

13 июля, PrimaMedia. Население России может начать убывать впервые с 2009 года, предупредили эксперты РАНХиГС. Миграционный прирост населения продолжает сокращаться и не может компенсировать растущую естественную убыль, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Население России может начать сокращаться уже в 2018 году из-за падения миграционного прироста, следует из июльского мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара (*.pdf).

Естественная убыль населения за январь—май 2018 года составила 147,2 тысяч человек, она ускорилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (111,8 тысяч), следует из данных Росстата. Главная причина — снижение числа рождений из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы. Так, количество родившихся в январе—мае 2018 года сократилось на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Компенсировать естественное сокращение населения может миграция, но по данным за январь—апрель миграционный прирост падает. За первые четыре месяца текущего года он составил 57,1 тысяч человек, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (64,9 тысяч) и 2016 года (71,2 тысяч).

Как следует из июльского документа мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара, большинство регионов России теряют население в результате миграции, в наибольшей степени Северо-Кавказский, Приволжский, Сибирский и Дальневосточные федеральные округа. Дальневосточный округ потерял в результате миграции в январе-апреле 2018 года 5,1 тысячу человек, это меньше, чем в 2017 году, но цель – прекращение оттока населения, как отмечают эксперты, по-прежнему далека от достижения.