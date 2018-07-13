До матча осталось

Приход оборудования в техникумы и колледжи для WorldSkills. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Новое оборудование появилось на базе сахалинских техникумов благодаря WorldSkills Russia

Теперь профессиональная подготовка студентов будет проходить на уникальных станках и зарубежной технике (ФОТО)

13 июля, PrimaMedia. Высокотехнологичные станки для резки металла, плотницкие стенды, предметы для ухода за тяжелобольными людьми, микроскопы и прочее оборудование начало поступать в образовательные учреждения Южно-Сахалинска. Все это технологичное богатство будет использоваться на VI Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), а после соревнований вернется в учреждения, где станет подспорьем для профессиональной подготовки сахалинских студентов, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

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Новая техника начала поступить на Сахалин в конце июня. В рамках подготовки к VI Национальному чемпионату "Молодые профессионалы" средства на ее приобретение были выделены из областного бюджета Сахалинскому базовому медицинскому колледжу и Сахалинскому строительному техникуму. Эти учебные заведения выступают организаторами соревнований в нескольких компетенциях, а их студенты представят на чемпионате Сахалинскую область.

Сахалинский медицинский колледж занимается организацией соревнований по двум компетенциям: "Медицинский-социальный уход" и "Лабораторный медицинский анализ". Для этих площадок пришли инвалидные кресла, микроскопы, лабораторные столы и реагенты — всего 160 единиц оборудования.

"Поскольку нам поручили провести две компетенции, для их подготовки организаторы WorldSkills Russia выслали инфраструктурные листы, в которых указано: какое оборудование покупать, место закупок и прочее. В общей сложности 160 наименований. Техника и предметы стали нам поступать, и мы уже их готовим к транспортировке на площадку. На новом оборудовании будут работать не только участники с материка, но и наша студентка, которая выиграла золото в компетенции "Медицинский социальный уход" на региональном этапе "Молодые профессионалы". Она также выступит на этом чемпионате", — рассказала директор Сахалинского базового медицинского колледжа Лариса Дзиова.

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Оборудование, которое закупают для площадки "Лабораторный медицинский анализ", будет использоваться для подготовки лаборантов. Как отметила директор медицинского колледжа, это новая специальность — в сентябре состоится первый набор студентов.

"Большая часть оборудования уже поступила в образовательные учреждения нашего региона. Вся техника приобретается в соответствии с инфраструктурными местами, которые разработаны Союзом WorldSkills Russia. Данное оборудование в будущем будет использоваться в образовательных целях в Сахалинской области. Сейчас мы еще ожидаем компьютерное оборудование. Есть несколько компетенций, где используются программирование, 3D-моделирование, в дизайне и информационных технологиях. Последний срок поступления оборудования — 20 июля", — рассказал технический региональный директор VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" Денис Крякин.

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Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства благодаря "Молодым профессионалам" также укрепил материальную базу. Как отметил мастер производственного обучения техникума Артем Кузнецов, в учреждение поступили торцовочные станки с механической протяжкой, многофункциональный стол для обработки и изготовления изделий, электрофрезерные машины, пылеудаляющие аппараты — все производства Германии. Такая техника используется во всем мире для производства столярных и мебельных изделий.

"Хорошо, что проводится на Сахалине VI Национальный чемпионат "Молодые профессионалы". Для Сахалинской области, профессионального образования — это прежде всего повышение уровня и укрепление материальной технической базы. Приобретенное оборудование позволит вести подготовку студентов на новом уровне. Все купленное соответствует международным стандартам. Студентам не надо после выпуска проходить повышение квалификации. Также чемпионат дает уникальную возможность для наших ребят пообщаться с лучшими будущими специалистами региональных техникумов и колледжей, обменяться с ними знаниями и опытом", — рассказала директор Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Дорошенко.

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Среди нового оборудования Техникума сервиса выделяется высокотехнологичный станок по резке металла и стекла. В России это второй подобный аппарат, первый находится в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

"Сначала ребята программируют задачи на компьютерах через автокат и другие программы. Затем вся информация будет передаваться на станок и аппарат начинает резать. Многое зависит от ребят. Если они правильно спроектируют и зададут нужные конфигурации в программе, то станок точно выполнит все их указания. Стоит отметить, что новейший аппарат режет гидроабразивным методом, то есть водой и песком. Чистота реза 100%, выше чем у плазмореза. После работы станка не надо зачищать кромки от окалины", — рассказал об особенностях работы уникального станка сотрудник Техникума сервиса.

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Напомним, в этом году финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia пройдет в Сахалинской области с 6 по 12 августа. На форум приедут 3,5 тысячи гостей. Участники WorldSkills Russia из разных регионов страны продемонстрируют свои навыки в 62 профессиональных компетенциях.

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