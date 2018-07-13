Коммунисты Приморья затмили своими флагами проблему митингующих родителей

Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

ДВФУ оценил убытки от деятельности своих гимназий и лицеев только в нынешнем году в 60 млн рублей (ФОТО)

13 июля, PrimaMedia. Родители школьников, обучающихся в гимназии ДВФУ, провели 13 июля на привокзальной площади во Владивостоке согласованную акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме повышения цен на обучение в этом учреждении. Деятельность по общему образования для федерального университета убыточна, и размер убытка от года к году растет, сократить бюджетную дыру ДВФУ пытается в том числе и через плановое повышение цен, что, естественно, не нравится родителям, когда-то не захотевшим отдавать своих детей в обычные школы. Однако на акции, посвященной взаимоотношениям родителей и вуза сегодня появилась целая команда представителей КПРФ, окрасив ее в красные цвета протеста, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Начиналась акция с того, что несколько человек, порядка десяти, собрались у памятника Ленину и развернули свои плакаты, в основном это были родители, которые привели своих детей, а также несколько учителей.

Через некоторое время подъехала оппозиция — коммунисты, которые решили оказать поддержку родителям. Во время митинга политики активно раздавали свою агитационную публицистику, размахивали красными флагами, поднимали вверх самодельные плакаты и всячески старались привлечь к себе внимание. Оказать иную помощь родителям оппозиционная партия не предлагала. На митинге КПРФовцев оказалось в два раза больше, чем самих родителей. По словам митингующей мамы, партию никто специально не приглашал, они самостоятельно присоединились к протесту.

Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 5

Напомним, 25 июня в ДВФУ был подписан приказ о повышении платы за обучение в довузовских подразделениях университета. Оплата выросла только для первых, пятых и девятых классов, только на 30% – с 74 до 110 тысяч рублей. Всего в в семи гимназиях и лицеях университета обучается 2,6 тысячи школьников и работает около трехсот преподавателей. Все довузовские подразделения работают за счет родительской оплаты, субсидий из государственного бюджета довузовские подразделения ДВФУ не получает.

– Деятельность по общему образованию для ДВФУ убыточна из года в год. В 2018 году прогнозируется убыток в размере 60 млн рублей. Основная статья расходов в учреждениях – заработная плата педагогических работников, которая, согласно "дорожной карте", утвержденная правительством Российской Федерации, в 2018 году должна составлять 100% от средней по региону. При этом за последние три года зарплата педагогических работников в довузовских учреждениях ДВФУ выросла на 34% при сохранении стоимости образовательных услуг на прежнем уровне, с поправкой на уровень инфляции, – комментирует Алексей Магаляс, пресс-секретарь ДВФУ.

Чтобы по итогам 2018 года уравнять доходы и расходы довузовских учреждений ДВФУ, было решено повысить стоимость обучения в них, но только для вновь заключаемых договоров – при поступлении и при переходе на новую ступень обучения. В довузовских учреждениях ДВФУ действует трехступенчатая система подготовки: начальная – 1-4 классы, основная – 5-9 классы, средняя – 10-11 классы. Повышение оплаты затрагивает не более 18% учащихся гимназистов и лицеистов. Такой шаг позволит выровнить структуру расходов и доходов подразделений не за один, а за три года. Университет понимает это и готов софинансировать дефицит средств из собственных резервов.

Для остальных же обучающихся стоимость оплаты в 2018 – 2019 году повысили на 4%, которые равняются уровню инфляции.

Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Родители учеников гимназии ДВФУ вышли на митинг против новых цен на обучение во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 5

На сегодняшний день в гимназиях и лицеях ДВФУ завершены экзамены и собеседования для приема на новый учебный год. Вступительные испытания прошли порядка тысячи школьников, где конкурс на некоторые программы достигает трех человек на место.

Одновременно с приемной кампанией полным ходом ведется подготовка к новому учебному году. Сформированы и утверждены учебные планы по всем программам начальной, средней и старшей школы, проводится ремонт в классах, столовых, спортивных и других помещениях. 2018-2019 учебный год стартует во всей общеобразовательной сети ДВФУ 1 сентября.