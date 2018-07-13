Увлечение молодежи спортом должно зарождаться на дворовой спортплощадке - Андрей Хапочкин

Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Еще один двор в Южно-Сахалинске стал спортивным

13 июля, PrimaMedia. Очередной праздник "Мой спортивный двор" состоялся в Южно-Сахалинске у дома № 9 по улице Вокзальной в четверг, 12 июля. Перед жителями окрестных домов выступили сильнейшие спортсмены области. Они на практике продемонстрировали, как можно заниматься на новой спортивной площадке. По словам спикера областной Думы и автора проекта "Спорт против подворотни" Андрея Хапочкина, именно в правильно оборудованном дворе, на спортплощадке должен зарождаться интерес детей и молодежи к спорту, сообщает ИА SakhalinMedia.



Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Организаторами мероприятия "Мой спортивный двор" выступили "Центр молодежных инициатив", МБУ "Спортивный город" и актив проекта "Спорт против подворотни". Они подготовили концертно-спортивную программу, которая была рассчитана на зрителей всех возрастов.

Для самых маленьких жителей была организована викторина по здоровому образу жизни и спорту со сладкими призами. Здесь же можно было нанести на лицо аквагрим и поучаствовать в мастер-классе по созданию фигур из воздушных шаров.

Во время праздника прошли показательные выступления спортсменов из областных федераций воркаута, тайского бокса и каратэ киокусинкай. Спортсмены не только продемонстрировали, как можно заниматься на установленных во дворе турниках и спортивных снарядах, но и пригласили всех желающих записаться в секции и школы по своим дисциплинам.

Больше всего внимание зрителей привлекло выступление спортсменов "Сахалинского воркаута". Они продемонстрировали, пожалуй, самое дворовое спортивное мастерство — упражнения на турниках. Зрителей впечатлили невероятные силовые и технические элементы в исполнении совсем юных турникменов.

Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Андрей Хапочкин. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 8

Как рассказал инициатор проекта, председатель областной Думы Андрей Хапочкин, первые пожелания о том, каким должен быть двор на Вокзальной, 7,9 поступили от жителей района еще три года назад. Благоустройство территории завершилось в минувшем году.

"Праздник "Мой спортивный двор" мы проводим в новых дворах, где есть спортивная площадка. Это способ привлечь внимание молодежи к спорту, заинтересовать детей выступлениями лучших спортсменов области. И теперь жители двора подходят, говорят "спасибо", рассказывают, что во время праздника записали ребенка в секцию. Ведь такие мероприятия — способ вовлечения молодежи в дворовую спортивную инфраструктуру. А через это — в спортивные секции и школы. Именно так — в правильно оборудованном дворе должен зарождаться интерес молодежи к спорту", — подчеркнул Андрей Хапочкин.

Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 6

Пока маленькие жители двора наблюдали за выступлениями каратистов, боксеров и турникменов, представители старшего поколения смогли обратиться с вопросами по своему здоровью и получить квалифицированную консультацию медиков в специально оборудованной палатке.

Организаторы праздника подчеркнули особую роли жителей района в том, что в их дворе была благоустроена такая комфортная и современная зона отдыха.

Андрей Хапочкин. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 7

"Чем активнее двор, чем активнее его жители, тем он красивее и тем больше внимания привлекает. Мы сегодня приехали в ваш двор, увидели, что он далеко не заброшен, он красивый, на нем развивается территория. Ребята, вы молодцы, что вы такие активные", — обратился к жителям директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

Однако, как оказалось, не все вопросы были решены в процессе благоустройства этого двора.

"Ко мне подошли несколько человек, рассказали о проблемах — где-то крыльцо трясется, где-то надо забетонировать, где-то починить. Что-то из этих вопросов относится к компетенции управляющей компании, а чем-то должен заниматься депутат по округу. Это не мой округ, я спрашиваю у жителей, кто местный депутат — они не знают, потому что он не приходит, не общается. Придется мне самому его посовестить, передать, что на его территории есть вот такие проблемные вопросы", — сообщил Андрей Хапочкин.

Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Открытие спортивного городка в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 6

При этом жители с большой благодарностью отнеслись к празднику в их дворе.

Вместе со спортсменами перед горожанами выступили участники движения "Вольные музыканты". С помощью своего творчества они организуют сбор средств для тяжело больных детей. Перед собравшимся они спели песни группы "Сплин" и "Ляпис Трубецкой".

Культурно-спортивные праздники будут проходить во дворах Южно-Сахалинска все лето. Единственной помехой для них является переменчивая островная погода.