Ирина Мануйлова: Современная школа становится центром жизни

Ирина Мануйлова. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Врио вице-губернатора Приморского края рассказала, какие приоритеты заданы сегодня в российской образовательной системе

18 июля, PrimaMedia. Новый заместитель главы Приморья Ирина Мануйлова, курирующая вопросы развития образования и науки, на минувшей неделе приняла участие во всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Речь на совещании, проходившем в Сочи, шла о необходимости эффективной реорганизации образовательной системы – в том числе, о передаче общеобразовательных школ из ведения муниципалитетов на региональный уровень. После возвращения Ирина Мануйлова в интервью ИА PrimaMedia рассказала, какие приоритеты будут задавать ход изменениям в приморском образовании в ближайшие годы, и какие практические шаги уже намечены в этом отношении.

Ирина Викторовна, каковы макро-тенденции продолжающейся в стране реформы образования?

— Начну с того, что основной целью Указа Президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение нашей страны в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. Для выполнения этих задач приняты 12 национальных проектов, включая "Образование". В настоящее время над ним активно идет работа.

На совещании региональных министров в Сочи министр просвещения Ольга Васильева подробно остановилась на его содержании, представила его структуру – он включает в себя девять федеральных проектов. Министр подчеркнула, что главной целью российского образования остается воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, а обучение должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей.

— В какие конкретные программы выливается эта глобальная задача?

— Как я уже сказала, национальный проект "Образование" – это девять отдельных федеральных проектов, каждый из которых будет реализовываться во всех 85 регионах России: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Современные родители", "Цифровая школа", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", а также "Повышение конкурентоспособности российского высшего образования".

Это отличается от ранее сложившейся практики, когда по любому приоритетному проекту у нас существовали пилотные регионы, которые входили в проект в первоочередном порядке, а через некоторое время включались все остальные субъекты РФ.

Например, в проекте "Современная школа", главным показателем будет число детей, обучающихся во вновь построенных или отремонтированных школах нового типа. Этот проект является приоритетным для Приморского края, ведь у нас около 17% школьников занимаются во вторую смену.

— Есть ли планы по строительству в Приморье новых школ?

– Всего в Приморье нужно построить более 40 школ для того, чтобы обеспечить переход на обучение в одну смену. Сегодня 34300 учеников обучаются во вторую смену. Решить проблему перехода мы можем, только построив новые школы. И не только в городе Владивостоке, Находке и других городах, но и в сельской местности, где школы стали ветхими, почти аварийными.

Современная школа — это не просто здание с новыми пластиковыми окнами и надежной крышей. Это совершенно иное образовательное пространство, которое позволяет ребенку развиваться. В качестве примера современной образовательной инфраструктуры можно привести ДВФУ. Современная школа предусматривает помещения для проектной деятельности и дополнительного образования, для организации групповой и индивидуальной работы, занятий спортом и творческие мастерские.

По сути, школа становится центром, в котором ребенок проводит большую часть жизни, получает возможность развивать свои способности и таланты. Нам необходимо достичь качества образования, которое сегодня определяется результатами международных исследований, таких как PISA, TIMSS и других. Пока у нашей страны высокие показатели на уровне начального школьного образования, хорошие показатели по старшей школе, а рейтинг наших 8-классников только в середине этого списка, поставлена задача по всем уровням образования и всем показателям войти в десятку. Нам нужно обеспечить функциональную грамотность наших выпускников. Сегодня мало хорошо знать отдельные предметы, нужно овладеть компетенциями, без которых человек в современном мире становится неконкурентоспособным, поэтому гораздо важнее достижение личностных результатов. Обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами должно привести именно к этому результату, и поэтому важно обеспечить условия образовательного процесса в наших школах в точном соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. В этом и есть гарантия достижения результата.

Страна сегодня стоит перед задачей технологического прорыва, для нас в числе приоритетов становится инженерное и научное образование, подготовка к работе в сфере высоких технологий. Чтобы такое образование стало интересным и доступным каждому школьнику, принято решение о создании кванториумов на всей территории России. Планируется открыть кванториумы во всех городах с численностью населения, превышающей 60 тысяч человек.

— Кванториум – это образовательный технопарк для школьников?

— Да. Хочу особо отметить, что пакетные решения по кванториумам на территории Приморского края уже приняты. Мы в этом году приобретаем первый мобильный кванториум, который в сентябре текущего года начнет путешествие по районам муниципальных образований Приморья. Одновременно готовятся площадки для стационарных кванториумов, первые из которых будут открыты во Владивостоке в 2019 году. Это большой кванториум, который будет открыт на базе Владивостокского городского дворца детского творчества, вторая площадка будет открыта на базе краевого Детско-юношеского центра. Ещё одну площадку готовит ДВФУ на базе своего учреждения, где в первой половине будут заниматься ребята из гимназии ДВФУ, а во второй половине дня она будет доступна для всех школьников Владивостока. Соответственно, в 2019 году школьники Владивостока получают возможность полноценных занятий на базе технопарка.

В 2019 году мы планируем открыть кванториум в Арсеньеве. Уже сегодня определена площадка, где будут заниматься ребята, а также планируется привлечение школьников из близлежащих районов.

Кванториум – это не просто красивое название, это серьезная возможность погрузиться в мир современных профессий, перспективных исследований, возможность заинтересовать ребенка инженерными технологиями. По сути, это и есть профориентация, умноженная на увлеченность, желание детей обрести современные профессии, о существовании которых родители зачастую даже не подозревают. Именно поэтому когда мы подбираем кванты для наших малых и мобильных кванториумов, мы делаем упор на робототехнику, промышленный дизайн, IT-технологии, дополненную и виртуальную реальность, геолокацию. Это приоритетные направления профессиональной подготовки, связанные с производствами Приморского края.

— Кроме кванториумов будут и другие новые площадки в образовательном пространстве Приморья?

— Конечно, когда мы говорим о талантливых детях, мы не можем не остановиться на создании собственного центра "Сириус", который фактически уже начал работу с осени прошлого года. "Сириус" – это возможность реализовать комплексную программу для поддержки талантливых детей по интеллектуальному, творческому и спортивному направлениям .

В качестве прообраза мы берем "большой" "Сириус", расположенный в Сочи, и создаем аналогичный центр на базе кампуса ДВФУ, к реализации программы будут привлекаться абсолютно все образовательные организации, располагающиеся на территории края. Ведь задача центра – выявить таланты детей, а для этого необходимо проводить массовые конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования. Для этих ребят будут организованы профильные смены, творческие занятия, чтобы каждый из участников нашел для себя большой коллектив единомышленников для дальнейшего развития и поддержки.

Еще одним национальным проектом становится "Новые возможности для каждого". Важно понять, что даже если вы получили когда-то хорошее, качественное образование, нужно продолжать учиться. Образование через всю жизнь – это сегодня уже данность. Дополнительное профессиональное образование должны предлагать специализированные центры. Эти центры будут создаваться на базе действующей сети образовательных организаций в каждом субъекте страны. Предполагается, что к 2024 году около 40 процентов взрослого населения в возрасте от 25 лет будут охвачены подобными программами.

— Воспитание, как известно, начинается в семье. Будут ли родители учеников включены в реформу образовательного процесса?

— Еще один федеральный проект так и называется – "Современные родители". Задача государства обеспечить доступность психологической, педагогической, методической и консультативной помощи родителям. Такие консультационные центры для родителей малышей от рождения до 3 лет будут создаваться на базе детских садов и школ, чтобы все, у кого появляется малыш, имели возможность получить своевременную консультацию, а при необходимости обратиться к врачам или функциональным психологам, которые помогут скорректировать программу развития ребенка в раннем возрасте. Именно раннее детство – это тот период, когда гораздо быстрее устраняются отклонения, и эффект оказания такой специализированной помощи в разы выше, чем в старшем возрасте.

— Как реформа образования учитывает стремительную технологизацию всех сфер жизни?

— Будет продолжен проект "Цифровая школа". Современная экономика, любая производственная отрасль и сфера деятельности сегодня не обходится без цифровых технологий. Это требует от населения компьютерной грамотности и вовлечения в этот процесс образовательных организаций. При этом одна из главных задач нашего региона — обеспечить достаточную скорость интернета и стопроцентный доступ к глобальной сети всех образовательных организаций. К сожалению, еще 119 школ пока имеют низкую скорость интернета, что не позволяет полноценно реализовать и использовать электронное обучение. Хотя сегодня в каждом образовательном учреждении ведется электронный журнал, электронный дневник, не всегда этот ресурс используется эффективно. "Цифровая школа" — это колоссальная возможность для учителя использовать лучшие предлагаемые учителями и педагогами РФ уроки для разработки собственных уроков. Но чтобы этот ресурс стал доступен, необходимо, с одной стороны, обеспечить техническое оснащение школ, а с другой —провести дополнительное повышение квалификации педагогов. В 3D-реальности наглядным может стать любой опыт и эксперимент – и это дает ученикам более глубокое понимание школьных предметов.. Сегодня любому школьнику и студенту должны стать доступны уроки лучших учителей, лекции ведущих ученых мира, надо только правильно организовать работу с этими ресурсами. Все эти возможности российская электронная школа сегодня абсолютно бесплатно предоставляет каждой школе РФ.

— Как будет развиваться "Цифровая школа" в Приморье?

— На территории Приморского края по инициативе Андрея Владимировича Тарасенко для поддержки проекта мы готовимся закупить цифровое оборудование для наших школ и провести подготовку учителей. Запуск проекта планируется на начало учебного года. Это серьезная, довольно продолжительная работа, которая требует поэтапного сопровождения на протяжении всего учебного года. Предполагается в этом учебном году поставить оборудование в 100 школ, охватив тем самым все муниципальные образования. И эти школы должны стать на территории каждого района центрами по распространению цифровых образовательных технологий. Одновременно мы планируем восстановить систему дистанционного обучения, когда учителя базовых школ на территории каждого муниципального образования в случае отсутствия учителей-предметников в малокомплектных отдаленных школах ведут онлайн-обучение. Напомню, что качество образования в отдельно взятой школе не может быть выше, чем уровень профессиональной подготовки учителей. От уровня квалификации учителя зависит очень многое. Поэтому поставлена задача серьезно изменить и подготовку, и систему повышения квалификации учителей и руководителей школ.

— Хватает ли педагогов в приморских школах?

— Решить эту проблему призван проект "Учитель для Приморья", запущенный в начале 2018 года. Именно по этому проекту студенты выпускных курсов были направлены для прохождения практик в наши базовые школы. Недавно мы вручили дипломы выпускникам Школы педагогики, из которых 88 педагогов уже определились с будущим местом работы: они становятся молодыми специалистами в тех образовательных организациях, где проходили практику. Наша задача — изменить программу подготовки будущих педагогов таким образом, чтобы они в течение всего периода обучения, начиная с первого курса, находились в школе, чтобы их обучение завершалось длительной практикой, стажировкой. И в этом году выпускной курс уже с сентября приступает к такой длительной стажировке. Меняется и сама программа подготовки учителя. Мы должны обеспечить глубокое изучение предмета, который будет преподавать будущий педагог, обеспечить хорошую методическую и психолого-педагогическую подготовку будущих учителей, должны добиться освоения будущим учителем современных образовательных технологий. Учитель должен уметь организовать работу в команде, уметь увлечь проектной деятельностью своих учеников. Приняты новые требования к программам повышения квалификации педагогов, теперь они будут проходить определенную сертификацию, будет составлен федеральный реестр таких программ. Наш краевой институт развития образования стал одним из участников проекта. До нового года все программы, по которым готовятся и проходят повышение квалификации наши учителя, пройдут такую экспертную оценку, и, соответственно, те программы, которые будут полностью отвечать требованиям, будут включены в федеральный реестр.

— Изменится ли система аттестации учителей?

—Национальная система учительского роста предполагает не только введение новых должностей, например учитель-методист, учитель-наставник, но и достаточно высокую планку требований к самому учителю. Будут созданы центры аттестации, в которых каждый педагог сможет пройти самообследование, увидеть пробелы в своих компетенциях и, соответственно, получить рекомендации, каким образом и где можно пройти повышение квалификации для того, чтобы эти пробелы быстро и эффективно устранить. Я хочу еще раз подчеркнуть, что существующая сегодня модель аттестации, к сожалению, неслучайно подвергается критике, потому что она требует тонну макулатуры, которую приходится собирать учителю, а это сегодня не нужно. Не учитель должен собирать аналитический материал, подтверждающий уровень его квалификации. Это делается автоматически при формировании базы данных результатов учеников. Аттестация проводится раз в пять лет, и можно использовать базу данных, позволяющую отследить, как на протяжении этих лет изменялись результаты школьников, которых учит конкретный педагог. Важно, чтобы учитель был заинтересован в повышении квалификации, в самосовершенствовании, потому что аттестация должна стать механизмом, который позволяет учителю профессионально расти. И сам учитель должен решать, какие еще дополнительные компетенции ему нужно осваивать, чтобы соответствовать первой или высшей квалификационной категории или претендовать на должность учителя-наставника, учителя-методиста. Профессия учителя продолжает оставаться одной из самых важных и актуальных, но не менее важным мне кажется обеспечить еще и условия работы для самого учителя.

— Найдется ли место в федеральных проектах начинающим общественным активистам, волонтерам?

—"Социальная активность", так называется проект, задача которого воспитать активного гражданина, поддерживать и развивать добровольчество, волонтерство в образовательных организациях, и за их пределами. На территории Приморья волонтеры не раз принимали участие в организации массовых мероприятий. Волонтерство и добровольчество были и будут всегда. Вспомните замечательную книгу Аркадия Гайдара "Тимур и его команда". Ничего не изменилось в этом мире. Дети по-прежнему должны уметь помогать тем, кто в этой помощи нуждается. И неважно, в какой форме эта помощь будет оказана. Главное, что человек получает прививку социальной ответственности еще в раннем детстве. Это должно стать в нашем мире обычным, повседневным явлением. Тогда мы сможем говорить о социальной зрелости, о существовании нормального, развитого гражданского общества.