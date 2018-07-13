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Отдых в Таиланде. Фото: Алексей Мигунов, ИА PrimaMedia

У россиян стало больше «свободных денег»

Социологи связали это с отказом населения от путешествий

13 июля, PrimaMedia. Социологи "Ромир" обнаружили по итогам недавнего исследования значительное увеличение объема свободных средств, которые есть в распоряжении жителей России. В июне этот показатель вырос более чем на 20%. В денежном выражении это составило в среднем почти 30 тысяч рублей. Социологи объясняют это тем, что население отказалось от туристических поездок в период отпусков, сообщает ИА SakhalinMedia.

Свободные деньги, по методике исследования "Ромира", — это разница между доходами семьи и тратами на необходимые товары и услуги. В отчете социологов говорится, что в июне 2018 года объем свободных денег в среднем домохозяйстве достиг 29,7 тысяч рублей. По итогам первого полугодия этого года среднее значение за месяц равняется 23,3 тысячам рублей.

При этом в российских городах-миллионниках в июне индекс свободных денег составил 38 тысяч рублей. В городах с населением от 100 до 500 тысяч человек этот показатель ниже почти вдвое составляет 20,8 тысяч рублей. Таким образом можно сделать вывод, что благосостояние россиян напрямую зависит от размера города, в котором они проживают.

Добавим, что исследование "Ромир" основывается на данных потребления 30 тысяч россиян, образующих 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более десяти тысяч человек.

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