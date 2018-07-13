Иван Дорн презентует новый альбом во Владивостоке

29 сентября на сцене «Фетисов Арены» состоится выступление артиста

13 июля, PrimaMedia. Внушительно раскачав танцполы за последние шесть лет, Иван Дорн немедленно двинулся в сторону западной публики и записал свой дебютный англоязычный альбом. OTD оттолкнулся с первой позиции в iTunes еще на стадии предпродаж и, разрушая очередную стену стереотипов, стал самым дальним прыжком артиста. 29 сентября на сцене "Фетисов Арены" во Владивостоке состоится презентация нового альбома Ивана Дорна, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов.

Премьера живой программы не заставила себя долго ждать: на одном из московских фестивалей 10 тысяч человек засвидетельствовали дневной рейв, во всех смыслах этого слова ставший удивительным. Что Дорн однозначно умеет лучше всех, так это удивлять, создавая праздник вселенского масштаба, становиться близким каждому и влюблять в настоящую музыку. Дебютный перфоманс официально констатировал, что клип "Collaba" — это всего лишь прелюдия. Настоящих открытий стоит ждать именно в лайве!

"Больше всего мне нравится, когда люди говорят, что OTD нужно слушать внимательно. Или же другими словами – понимать. Именно этого эффекта я и добивался. Даже если бы мы не гнались за Grammy, он все равно звучал бы именно так, как звучит сейчас.

Здесь наше все. Киевская весна и лето, калифорнийская осень и зима. Здесь наши радости, самые светлые романтические чувства, наш режим и музыкальное воспитание, наши друзья, вера каждого из наших фанатов и благодарность им. Здесь результат нашей дружбы, любви и преданности музыке…"

И, конечно же, наши любимые хиты, где все мы знаем слова наизусть "Не надо стесняться", "Будешь моим мастером, а я Маргаритой с танцами", "Как я люблю тебя, ты не заметила, Вот оно что значит любовь", "Как о твоей прическе все мечтают, когда кружишься в танце".

Шоу обеспечивает оперативную телепортацию в Лондон, Чикаго, Берлин, Лос-Анджелес, Детройт, находится на низком старте и совсем скоро окажется в нашем городе.

Сумасшедший грув, неожиданные образы, а также новое шоу — скрываться бесполезно, сопротивляться глупо, слушать и слышать — самое сочное из решений!



А приобрести билеты прямо сейчас – в кассах ДАЛЬПАРТЕР.

Начало шоу в 19.00. Запуск зрителей за час до мероприятия. Возрастное ограничение 12+.

Телефон для справок: 8 (423)272-00-00