Надежда Кочурова: В Приморье 36 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Надежда Кочурова. Фото: Александр Сафронов, администрация Приморского края

Руководитель департамента образования и науки поделилась данными об итогах выпускных экзаменов 2018 года

13 июля, PrimaMedia. Итоги выпускных экзаменов стали предметом беседы корреспондента ИА PrimaMedia c руководителем департамента образования и науки Приморского края Надеждой Кочуровой. Хотя говорить о полных итогах пока рано, предварительные данные государственной итоговой аттестации в департамент уже поступили.

— Надежда Григорьевна, когда будут окончательные итоги ЕГЭ 2018 года по Приморью?

— После того, как в сентябре в Приморье пройдет третий и завершающий дополнительный период сдачи ЕГЭ, специалисты подведут финишную прямую всех итогов.

— Сколько человек в этом году уже сдали выпускные экзамены?

— В итоговой аттестации приняли участие 11 000 человек. Из которых 10 683 человек сдавало ЕГЭ, а государственный выпускной экзамен — 344. Среди сдававших ЕГЭ 9662 — выпускники этого года, одиннадцатиклассники. Еще 871 человек — это выпускники прошлых лет, а также студенты со средним профессиональным образованием.

— Приморцы хорошо сдали ЕГЭ?

— Окончательные результаты ЕГЭ еще неизвестны, но на сегодняшний день у нас уже имеется 36 "стобалльников". Стоит отметить положительную динамику качества образования в целом — участники экзамена могут похвастаться достойными результатами, среди них – 2777 человек стали высокобалльниками, набрав по 80 и более баллов за один экзамен.

— Какие нововведения были в процедуре экзамена?

— В этом году Приморский край продемонстрировал ряд новаций. Всего в крае работало 86 пунктов проведения экзамена, практически за каждым из них следили из крупнейшего в Приморье ситуационного центра на базе федерального университета, где было 120 экранов. В ДВФУ за процедурой проведения ЕГЭ следило 818 общественных наблюдателей из них 518 – студенты. Также главным новшеством стало применение технологий прямой печати в пунктах проведения экзамена, что безусловно точно повышает "прозрачность" экзамена и доверие к итоговой аттестации.

— Нарушения были?

— Да, но статистика говорит, что в этом году их стало гораздо меньше, чем в прошлом. Нам известно о 16-ти серьезных нарушениях правил проведения экзамена. Нарушители пронесли с собой на экзамен шпаргалки и телефоны.

— Что происходит, если экзаменующегося ловят со шпаргалкой? Бывают ли ошибки в наблюдении?

— Результаты провинившихся участников аннулировали. На сегодняшний день в конфликтную комиссию Приморского края поступило 384 апелляции, из них 58 было удовлетворено. Стоит отметить, что наблюдатели не нацелены на то, чтобы поймать участников с телефонами и шпаргалками, они в первую очередь обеспечивают порядок проведения процедуры ЕГЭ. Наблюдают не только за выпускниками, но и за остальными людьми, которые находятся в пункте проведения экзамена.

— Получают ли возможность пересдачи те, кто не прошел аттестацию или недоволен ее результатами?

— Следующий дополнительный этап государственной аттестации стартует 4 сентября. В нем примут участие обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или те, кто получил неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету.