Глава Приморья нашел изъяны в Дальневосточном гектаре. Фото: ИА PrimaMedia

Жительница Хабаровска, получившая гектар в Дальнегорске, пожаловалась Андрею Тарасенко

13 июля, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, встречаясь с жителями Дальнегорского городского округа, нашел изъяны в федеральной программе по выделению всем желающим бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке, инициатором которой был полпред президента Юрий Трутнев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Regnum.

В Дальнегорске главу региона спросили о проблемах с реализацией программы по выделению бесплатных гектаров земли на Дальнем Востоке. Жительница Хабаровска получила гектар в Дальнегорске и столкнулась с тем, что не может ничего сделать с участком, так как строительство на нем запрещено. Отвечая на вопрос, глава региона раскритиковал федеральную программу в целом.

"По-моему, кто-то поторопился с этой программой. Мы изучили, кто берёт у нас гектары. Никто не поедет к нам из Москвы за гектаром. Мы ещё себя не обеспечили, свои города, а мы уже на себя новые обязательства натянули, что на этом гектаре мы должны построить новые улицы. Теперь я должен протянуть электричество. Сделал человек гектар себе в Хасанском районе вдоль побережья, а теперь требует: протяни мне электричество, дай мне улицу, дай дорогу, сделай мне мусорку, я хочу, чтоб здесь у меня магазин был. Я ещё в городах не навёл порядок", — пожаловался Тарасенко.

Врио губернатора пообещал разобраться в ситуации и взял вопрос на личный контроль.

Отметим, что в ходе встречи с населением Дальнегорска большинство вопросов, которые задавало население, касались полномочий местной администрации. Врио губернатора Андрей Тарасенко посоветовал врио главы Дальнегорска Виктору Колоскову чаще встречаться с людьми.

"Работайте с людьми. Собирайте их раз в квартал, встречайтесь. Вы должны слышать своих жителей и помогать им решать проблемы, а не ждать, когда я приеду", — сказал Тарасенко.

Отметим, что создать механизм бесплатного выделения каждому жителю Дальнего Востока и каждому, кто хотел бы приехать на Дальний Восток, одного гектара земли для ведения сельского хозяйства, создания бизнеса, лесного, охотничьего хозяйства предложил в январе 2015 года главе государства Владимиру Путину полпред, заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. Президент инициативу поддержал. Закон о выделении бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке вступил в силу с 1 июня 2016 года. За это время выдано 42 249 земельных участков.