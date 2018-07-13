Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивосток

Алексей Костюченко рассказал о придорожных сервисах, в которые ему приходилось обращаться в пути и жизненном пути. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Алексей Костюченко рассказал о придорожных сервисах, в которые ему приходилось обращаться в пути и жизненном пути (ФОТО)

13 июля, PrimaMedia. Инвалид Алексей Костюченко приехал из Санкт-Петербурга во Владивосток на инвалидной коляске и встретился с журналистами сегодня, 13 июля, во Владивостоке. Свое путешествие турист-инвалид начал в еще 2017 году,сообщает PrimaMedia.

Входе пресс-конференции в администрации Приморского края Алексей рассказал о своем путешествии, проблемах, с которыми пришлось столкнуться, и тех, кто помог ему в пути, занявшем около полутора лет.

На официальном уровне подобная встреча во Владивостоке стала для него второй, после Биробиджана. Сам герой объясняет это тем, что никогда никого не предупреждал о своем приезде и информация о его передвижениях зачастую появлялась лишь благодаря особо активным журналистам.

Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 8

В самих городах путешественнику не очень нравится — после того, как в дороге он побывал в двух крупных городах, столкнувшись с проблемами в их инфраструктуре, принял решение держаться ближе к проезжей части.

"Безбарьерная среда в наших городах на троечку. Поэтому для меня, как хэндбайкера, самая доступная среда — это проезжая часть", — поделился путешественник.

Рассказал Алексей и о придорожных сервисах, в которые ему приходилось обращаться в пути. По его словам, гостиницы, кафе и другие места, где он пытался передохнуть, также не обладают инфраструктурой для того, чтобы принимать инвалидов, так что, например, забираться вверх по лестницам ему приходилось самостоятельно с помощью рук.

Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 8

"Хочется отметить, что настроение в России, к сожалению, преобладает не радужное, ближе к пессимизму, но несмотря на это по отношению к себе со стороны обычных людей я везде находил поддержку, моральную, финансовую и техническую", — рассказал хэндбайкер.

Особенных планов во Владивостоке у туриста пока нет, однако он выразил желание поставить на берегу моря палатку и переночевать, чтобы затем, проснувшись, решить, что делать дальше.

Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Турист-инвалид добрался на коляске из Санкт-Петербурга во Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

В конце конференции Алексей рассказал, как именно он стал инвалидом — в 2001 году он был найден умирающим от обморожения случайным прохожим. С тех пор Алексей остался без ног и кисти руки.

"До 2000 года у меня вообще ничего в жизни не было, было 4 направления — семья, работа, рыбалка и, простите, женщины. А потом... в жизни если что-то убывает, то потом прибывает в равной пропорции и сейчас, находясь здесь я могу сказать, что я люблю жизнь!" — завершил пресс-конференцию Костюченко.