Сторонники ЕР обсудили изменения параметров пенсионной системы с привлечением экспертов

Единая Россия. Фото: ИА PrimaMedia

Все важные предложения будут учтены в конечной редакции нового законопроекта

13 июля, PrimaMedia. Сторонники "Единой России" в Приморье обсудили предлагаемые Правительством РФ изменения пенсионного законодательства, пригласив на круглый стол во Владивостоке экспертов из Пенсионного фонда России и Совета Федерации профсоюзов Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия".

"Как отметил в ходе диалога председатель Координационного совета сторонников ЕР, депутат Думы г. Владивостока Станислав Примаченко, прежде чем Приморский КСС "Единой России" сформирует свой пакет предложений по корректировке пенсионной системы, необходимо выслушать профессиональное мнение, чтобы иметь наиболее полное понимание сути предлагаемых перемен", — говорится в пресс релизе

Заместитель управляющего отделением ПФР по Приморскому краю Галина Никитченко рассказала участникам встречи о том, какие новшества предусмотрены новым законопроектом о пенсиях. Она заметила, что изменения не коснутся всех льготных категорий граждан. Главная же цель законопроекта – обеспечить пожилым гражданам долгосрочный рост пенсий существенно выше уровня инфляции, доведя уровень пенсионных выплат до 40% от средней заработной платы.

Председатель Приморской краевой организации "Росхимпрофсоюз" Максим Савенко обратил внимание на проблему нелегальных схем трудовой занятости – граждане получают зарплату в конвертах, не идут страховые отчисления в бюджет, государство лишается миллиардов рублей. В конечном итоге проигрывают все, включая пенсионеров и законопослушных работодателей

Станислав Примаченко предложил профсоюзному активисту сформулировать конкретные предложения, которые приморский КСС готов вынести на обсуждение в Центральный Совет сторонников Партии.

"Мы понимаем, что пенсионная система России не идеальна. В том виде, в каком она существует сегодня, она больше не отвечает запросам людей. Но нам важно получить от людей не эмоции, а конструктивные предложения – какие параметры пенсионной системы требуют изменений, что нужно сделать, чтобы ситуацию переломить", — сказал председатель Координационного Совета сторонников "Единой России".

По итогам встречи было принято решение продолжить сбор замечаний и предложений, которые сейчас активно проходит на площадке Партии. Все содержательные вопросы и предложения также предлагается направлять на почту primorsk_pensii@mail.ru.

Добавим, что следующее публичное обсуждение параметров изменения пенсионной системы Партия организует 19 июля в Пограничном районе, 30-31 июля в Уссурийске и Владивостоке.

Напомним, 14 июня Правительство РФ предложило внести изменения в пенсионную систему. "Единая Россия" выступила с предложением провести широкое обсуждение системы на местах для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта. Как сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, полученные от регионов предложения будут проанализированы и обобщены, а затем направлены в Госдуму ко второму чтению законопроекта о пенсионной системе.