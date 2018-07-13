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Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Сенатор Р. Гольдштейн: Режим Свободного порта за 3 года работы показал свою эффективность

13 июля исполняется три года подписанию закона о Свободном порте Владивосток

13 июля, PrimaMedia. Федеральный закон №212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" подписан Президентом Российской Федерации 13 июля 2015 года, вступил законную силу 12 октября 2015 года, — ИА PrimaMedia.

Реализация порто-франко является фактически по духу и смыслу развитием тех идей и положений, которые заложены в законе о территориях опережающего развития с учетом конкретной специфики и конкретного транзитно-логистического потенциала юга Приморья. Затем режим был распространен на другие регионы ДФО.В данный момент режим Свободного порта распространен на 22 муниципалитета в 5 субъектах Дальневосточного федерального округа.

На сегодняшний день результаты работы режима следующие: подписано 805 соглашений на общую сумму инвестиций 441 390 млн рублей. Создано 49 126 рабочих мест. На рассмотрении еще 58 заявок на сумму инвестиций 39 564, предполагающие создание 1 891 рабочих мест. Среди иностранных резидентов на первом месте китайские инвесторы, далее – Южная Корея и Япония.

— Те цифры, которые мы видим сейчас, лучше слов демонстрируют, насколько правильным и своевременным было решение создать порто-франко на Дальнем Востоке России. Три года – это весьма скромный срок, но даже за столь короткое время ДФО получил мощный импульс к развитию и приток инвестиций. К слову, именно на Дальний Восток приходится почти треть всех инвестиций в Российскую Федерацию. Особенно важно, что бОльшая часть иностранных вложений поступает из Азиатско-Тихоокеанского региона – самого динамично развивающегося региона мира, который сегодня является ключевым центром мировой экономики. И именно с этим центром, с его рынками и технологиями, Россия налаживает плотное сотрудничество и партнерство через Дальний Восток. С учетом тех результатов, которые принесло введение режима Свободного порта, нет сомнений, что расширение и дальнейшее усовершенствование этого механизма будет продолжено-, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Напомним, Предложение предоставить Владивостоку статус Свободного порта с привлекательным, облегченным таможенным режимом было озвучено Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года.

Режим Свободного порта предполагает особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Резиденты получают ряд преференций: налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур, максимальное снижение административных барьеров.

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