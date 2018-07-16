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Александр Шишкин: При освоении одного гектара земли на ДВ нужно выдавать второй. Фото: ИА PrimaMedia

Александр Шишкин: При освоении одного гектара земли на ДВ нужно выдавать второй

В Совете Федерации прокомментировали готовящиеся поправки к закону о «Дальневосточном гектаре»

16 июля, PrimaMedia. При успешном освоении первого гектара гражданин получит возможность взять второй земельный участок, что повысит привлекательность Дальнего Востока. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о готовящихся поправках в закон о "Дальневосточном гектаре", передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Законопроект, который готовит Министерство по развитию Дальнего Востока, расширяет возможности проекта "Дальневосточный гектар". Совершенно логично, что при успешном освоении первого гектара, гражданин получит возможность взять второй земельный участок, — отметил сенатор Александр Шишкин.

По его словам, данное нововведение повысит привлекательность Дальнего Востока.

— Важной частью грядущих поправок в закон о "дальневосточном гектаре" является то, что право получить земельный участок в Дальневосточном федеральном округе получат и те россияне, которые хотят вернуться на Родину из зарубежья, — сказал Александр Шишкин.

Сенатор добавил, что расширяя возможности "дальневосточного гектара" нужно помнить о том, что субъекты ДФО должны позаботиться о необходимой инфраструктуре для распределяемых участков, что значительно облегчит освоение гектаров.

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