До матча осталось

Александр Шишкин: в транспортный коридор "Дальний Восток-1" вложат 120 млн долларов. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Александр Шишкин: в транспортный коридор «Дальний Восток-1» вложат 120 млн долларов

В Совете Федерации прокомментировали соглашение об инвестициях в развитие транспортного коридора «Дальний Восток-1»

17 июля, PrimaMedia. Развитие транспортного коридора "Дальний Восток-1" усиливает экономическую интеграцию России и стран АТР. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписало соглашение с китайской DongjinGroup и АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" о вложении 120 млн долларов США инвестиций в проект "Дальний Восток-1", — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Транспортный коридор "Дальний Восток-1" — масштабный проект, который охватывает Хабаровский край и китайскую северо-восточную провинцию Хэйлунцзян. Это выход в другие страны АТР, что усиливает экономическую интеграцию между Россией и восточной Азией, — сказал сенатор Александр Шишкин.

По его словам, для Дальнего Востока это нужный и выгодный проект, которые соответствует концепции опережающего социально-экономического развития.

— В рамках данного проекта, как заявляют коллеги из Минвостокразвития, на территории Хабаровска появится персонализированный морской порт с возможностью пропуска товаров до 400 тысяч тонн в год, — отметил Александр Шишкин.

Сенатор подчеркнул, что реализация проекта на базе ТОР "Хабаровск", обеспечит инвесторам облегчённый режим ведения бизнеса.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Пассажирский поезд «Владивосток - Харбин» запускают к Восточному экономическому форуму

10 июля, 09:30

Александр Шишкин: от транспортной доступности в ДФО зависит будущее всего макрорегиона

05 июля, 10:00

Николай Патрушев: Транспорт - уязвимое место для терактов на Дальнем Востоке

04 июля, 10:10

Картина дня

Владивостокский "Луч" открывает новый футбольный сезон

16 июля, 17:00

Китайские туристы опустошают уникальный пляж бухты Стеклянной близ Владивостока

10:15

Путин поручил правительству разобраться с крабовыми квотами после протестов рыбаков

16 июля, 17:00

Улицу Пушкинскую перекрыли на полтора месяца из-за капитального ремонта дороги

15 июля, 17:10

Нефтяное пятно прибило к берегу на приморском пляже Волчанец-1

11:25

Через четыре года аэропорт Владивостока могут временно закрыть
Насладиться летним меню и встретить закат во Владивостоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia