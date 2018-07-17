Александр Шишкин: в транспортный коридор "Дальний Восток-1" вложат 120 млн долларов. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

В Совете Федерации прокомментировали соглашение об инвестициях в развитие транспортного коридора «Дальний Восток-1»

17 июля, PrimaMedia. Развитие транспортного коридора "Дальний Восток-1" усиливает экономическую интеграцию России и стран АТР. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписало соглашение с китайской DongjinGroup и АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" о вложении 120 млн долларов США инвестиций в проект "Дальний Восток-1", — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Транспортный коридор "Дальний Восток-1" — масштабный проект, который охватывает Хабаровский край и китайскую северо-восточную провинцию Хэйлунцзян. Это выход в другие страны АТР, что усиливает экономическую интеграцию между Россией и восточной Азией, — сказал сенатор Александр Шишкин.

По его словам, для Дальнего Востока это нужный и выгодный проект, которые соответствует концепции опережающего социально-экономического развития.

— В рамках данного проекта, как заявляют коллеги из Минвостокразвития, на территории Хабаровска появится персонализированный морской порт с возможностью пропуска товаров до 400 тысяч тонн в год, — отметил Александр Шишкин.

Сенатор подчеркнул, что реализация проекта на базе ТОР "Хабаровск", обеспечит инвесторам облегчённый режим ведения бизнеса.