Развитие предпринимательства поддержат в Тернейском районе

Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Андрей Тарасенко обсудил план развития района с местными бизнесменами

13 июля, PrimaMedia. В ходе рабочей встречи губернатор Приморского края посетил Тернейский район и обсудил с местными предпринимателями перспективы развития бизнеса. На встрече было отмечено, что Тернейский район из-за своей отдаленности от краевого центра требует развития как можно большего числа производств – чтобы население было обеспечено в том числе местными продуктами питания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Андрей Тарасенко посетил молочную ферму в селе Сержантово Дальнегорского городского округа. Ее руководитель Александр Кобченко рассказал главе региона, что в крестьянско-фермерском хозяйстве содержат 400 коров, в сутки производят полторы тонны молочной продукции под маркой "Дальнегорский хуторок", включая творог и сметану, которую реализуют в северных районах. Помощь из краевого бюджета, отметил предприниматель, была бы не лишней. Глава Приморья заявил, что даст поручение проработать этот вопрос. На каждую дойную корову фермер может получать ежеквартальную выплату, если сохраняет поголовье и повышает продуктивность стада.

Градообразующим предприятием Тернейского района выступает ОАО "Тернейлес". Андрей Тарасенко назвал его примером и подчеркнул, хорошо бы в районе создать такое же крупное сельскохозяйственное или рыбопромышленное производство.

— Новое производство здесь можно запустить, рыбную промышленность подтянуть, небольшой совхоз сделать – чтобы можно было свое молоко, творог дать на рынок, чтобы вы могли тут автономными себя почувствовать. Есть такие планы – мы продумаем. Нам бы найти такого предпринимателя, мы бы ему помогли, – подчеркнул губернатор.

В настоящее время Приморский край, выполняя Указ Президента РФ Владимира Путина, определяет проекты, приоритетные для финансирования из федерального бюджета. Встречи с предпринимателями и жителями на территориях направлены на сбор предложений для сводного списка.

Безусловно, нужно делать дороги, достроить дом культуры, отметил глава региона, проехавшись по Пластуну. Дороги будут включать в график, а с восстановлением местного очага культуры край готов помогать финансово, когда территория представит соответствующий проект.

Еще один проект, который нужно предоставить как можно скорее, – по очистным сооружениям. По словам главы Пластунского поселения, очистные не работают, но даже на софинсирование строительства в 20% у территории денег нет: проект стоит до 12 миллионов рублей, а весь бюджет поселения составляет 12 миллионов рублей.

Завершили встречу на торжественной ноте. Накануне знаменательной для региона даты губернатор вручил первые в Тернейском районе памятные награды "80 лет со дня образования Приморского края". Нагрудные знаки получили учитель математики школы поселка Пластун, пенсионер, индивидуальные предприниматели, памятные медали глава края вручил руководителям предприятий "Амгу", "Тернейлес" и "Приморсклеспром".