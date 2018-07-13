До матча осталось

Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Развитие предпринимательства поддержат в Тернейском районе

Андрей Тарасенко обсудил план развития района с местными бизнесменами

13 июля, PrimaMedia. В ходе рабочей встречи губернатор Приморского края посетил Тернейский район и обсудил с местными предпринимателями перспективы развития бизнеса. На встрече было отмечено, что Тернейский район из-за своей отдаленности от краевого центра требует развития как можно большего числа производств – чтобы население было обеспечено в том числе местными продуктами питания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Андрей Тарасенко посетил молочную ферму в селе Сержантово Дальнегорского городского округа. Ее руководитель Александр Кобченко рассказал главе региона, что в крестьянско-фермерском хозяйстве содержат 400 коров, в сутки производят полторы тонны молочной продукции под маркой "Дальнегорский хуторок", включая творог и сметану, которую реализуют в северных районах. Помощь из краевого бюджета, отметил предприниматель, была бы не лишней. Глава Приморья заявил, что даст поручение проработать этот вопрос. На каждую дойную корову фермер может получать ежеквартальную выплату, если сохраняет поголовье и повышает продуктивность стада.

Градообразующим предприятием Тернейского района выступает ОАО "Тернейлес". Андрей Тарасенко назвал его примером и подчеркнул, хорошо бы в районе создать такое же крупное сельскохозяйственное или рыбопромышленное производство.

— Новое производство здесь можно запустить, рыбную промышленность подтянуть, небольшой совхоз сделать – чтобы можно было свое молоко, творог дать на рынок, чтобы вы могли тут автономными себя почувствовать. Есть такие планы – мы продумаем. Нам бы найти такого предпринимателя, мы бы ему помогли, – подчеркнул губернатор.

В настоящее время Приморский край, выполняя Указ Президента РФ Владимира Путина, определяет проекты, приоритетные для финансирования из федерального бюджета. Встречи с предпринимателями и жителями на территориях направлены на сбор предложений для сводного списка.

Безусловно, нужно делать дороги, достроить дом культуры, отметил глава региона, проехавшись по Пластуну. Дороги будут включать в график, а с восстановлением местного очага культуры край готов помогать финансово, когда территория представит соответствующий проект.

Еще один проект, который нужно предоставить как можно скорее, – по очистным сооружениям. По словам главы Пластунского поселения, очистные не работают, но даже на софинсирование строительства в 20% у территории денег нет: проект стоит до 12 миллионов рублей, а весь бюджет поселения составляет 12 миллионов рублей.

Завершили встречу на торжественной ноте. Накануне знаменательной для региона даты губернатор вручил первые в Тернейском районе памятные награды "80 лет со дня образования Приморского края". Нагрудные знаки получили учитель математики школы поселка Пластун, пенсионер, индивидуальные предприниматели, памятные медали глава края вручил руководителям предприятий "Амгу", "Тернейлес" и "Приморсклеспром".

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Алексей Козицкий: Справедливый роуминг может быть только один – никакого роуминга в России

09:55

Интернет-приемная приморских делороссов станет каналом обратной связи бизнеса с властью

10 июля, 10:00

Малый бизнес в России решили пока не «кошмарить», продлив льготную налоговую ставку

06 июля, 20:25

Сахалинский "Гидрострой" берет под контроль "Преображенскую базу тралового флота"

06 июля, 18:30

Рыбаки просят Владимира Путина не перекраивать отраслевые правила ради одной компании

04 июля, 11:05

Картина дня

Глава Приморья нашел изъяны в Дальневосточном гектаре

10:40

Синоптики сделали неутешительный прогноз на выходные во Владивостоке

12 июля, 14:40

Часть Корабельной набережной перекроют во Владивостоке

12 июля, 18:25

Добрались до пит-стопов: во Владивостоке сносят придорожные автокафе

16:25

Бэби-бум в зоопарке Владивостока: родились леопард, косули, еноты, олени и поросята

20:45

Коммунисты Приморья затмили своими флагами проблему митингующих родителей
Алексей Козицкий: Справедливый роуминг может быть только один – никакого роуминга в России
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia