Владимир Новиков: Минтранс РФ должен исправить ситуацию в авиатранспортном секторе ДФО

Владимир Новиков, депутат Госдумы РФ от Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

Депутаты Госдумы заслушали заместителя Министра транспорта РФ на Комитете по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

13 июля, PrimaMedia. Депутаты Госдумы будут держать на контроле утверждение государственной программы "Развитие транспортной системы" и готовящейся новой программы, включающей дальневосточные разделы. Об этом заявил Владимир Новиков, депутат Государственной Думы от Приморского края. Александр Юрчик, заместитель Министра транспорта РФ, отчитался о деятельности ведомства на заседании Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Но, как и в случае с госпрограммой "Развитие образования", депутаты не увидели разделов посвящённых опережающему развитию Дальнего Востока, — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).

— Я не увидел в этой программе отдельного раздела по Дальнему Востоку. Но, надеюсь, что до 1 декабря, как нас уверил замминистр, дальневосточные разделы будут разработаны, — сказал Владимир Новиков.

Депутат отметил, что Министерство транспорта приступило к отработке депутатских наказов, касающихся проблем в транспортном секторе Дальнего Востока и в частности — в авиатранспортном.

— Мы собрали предложения с регионов по ситуации с нехваткой авиабилетов и необходимой реконструкции аэропортовой инфраструктуры. Там и по ремонту взлётно-посадочных полос, и по поддержке отечественной авиации. Вы будете к депутатам прислушиваться, или нет? — адресовал свой вопрос Владимир Новиков к представителям Минтранса. — Если на решение каких-то конкретных проблем не хватает денег, давайте вместе выходить на премьера, президента, если потребуется, добиваться увеличения финансирования.

Александр Юрчик отметил, что голос депутатов в Минтрансе слышат, но далеко не всё можно реализовать из-за недостаточного финансирования.

Валентина Рудченко, депутат Госдумы от Чукотского автономного округа, обозначила проблему износа авиатранспортной инфраструктуры в регионе. Взлётно-посадочные полосы аэродромов Чукотки находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, в ремонте нуждается аэропорт "Анадырь".

Ежегодно даёт о себе знать проблема нехватки субсидированных билетов на маршрутах дальневосточного направления. В последний раз билеты были раскуплены в течение недели. Александр Юрчик пояснил, что Минтранс запрашивал у Министерства финансов дополнительно 2,4 миллиарда рублей на решение возникшей проблемы, но Минфин отказал.

— Я летаю во Владивосток регулярно, самолёты битком. Не только в эконом-класс, даже в бизнес-класс нет билетов. Хочется верить что Минтранс исправит наконец-то ситуацию и дальневосточники не будут чувствовать себя оторванными от "большой земли", — подытожил Владимир Новиков.