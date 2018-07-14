Часть Корабельной набережной во Владивостоке будет недоступна для проезда с 14 июля

Корабельная набережная. Фото: ИА PrimaMedia

В течение 10 дней здесь будут менять коллектор, объехать участок можно по Светланской

14 июля, PrimaMedia. Участок Корабельной набережной под Золотым мостом во Владивостоке будет закрыт для проезда с 14 июля в связи с земляными работами по перекладке канализационного коллектора. Также здесь ограничена парковка автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia.

Движение и парковка на этом участке будут ограничены с 14 по 24 июля. На данный период времени с 00.00 часов 14 июля до 23.59 24 июля объезд будет осуществляться по Светланской и Светланскому переулку.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.