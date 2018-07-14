До матча осталось

Журналисты PrimaMedia прокатились в дрифт-карах. Фото: ИА PrimaMedia
#ПриморскийДрифт

Испытано на себе: журналисты PrimaMedia прокатились в дрифт-карах

Жаркие заезды устроили на «Примринге» накануне финального в Приморье этапа РДС-Восток (ФОТО, ВИДЕО)

14 июля, PrimaMedia. До официального открытия четвертого финального в Приморье этапа РДС-Восток на "Приморском кольце" остались считанные часы. Участники с самого утра приводят свои боевые авто в порядок и проводят последние тренировочные заезды перед квалификацией. Накануне соревнований приморским журналистам удалось побывать в шкуре вторых пилотов и прокатиться в дрифт-такси, сообщает ИА PrimaMedia.

Главный судья РДС-Восток Дмитрий Семенюк рассказал, что на четвертом этапе спортсменам усложнили задачу.

"Мы немножко изменили постановку, вернулись к 2014 году, к "флаю", усложнили задание участникам, плюс нарисовали трассу, по которой можно проехать разными способами. Все для того, чтобы было зрелищно и красиво. Впереди у ребят 1,5 месяца каникул перед финалом, поэтому есть время потренироваться", — сказал Дмитрий Семенюк.

Главный судья, организатор соревнований РДС-Восток Дмитрий Семенюк

Главный судья, организатор соревнований РДС-Восток Дмитрий Семенюк. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Почувствовать себя в шкуре спортсменов и посмотреть на сложность трассы удалось и приморским журналистам. Корреспонденты ИА PrimaMedia прокатились в машинах приморских гонщиков Алексея Передерея и Александра Сиряка, кстати, последний – дебютант этого сезона, но ничуть не уступает постоянным участникам РДС-Восток.

— Эмоции после заезда невозможно описать. Вроде бы ты только сел в автомобиль и собрался с мыслями, как машина срывается с места, и уже не понимаешь, что происходит вокруг. Слышен только рев мотора и чувствуется запах жженой резины. И вокруг клубы дыма. Очень захватывающе, сравнимо, наверное, с американскими гонками. Но после нескольких секунд хочется еще и еще раз повторить заезд, — поделилась эмоциями корреспондент агентства Антонина.

Не обошлось и без аварий. На очередном тренировочном заезде на постановке авто Алексея Передерея занесло, машина врезалась в отбойник, а после и вовсе отвалилось колесо. Сотрудница агентства Мария не пострадала, а автомобиль гонщика пообещали восстановить к соревнованиям.

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Организаторы соревнований настроены серьезно и заверили, что даже в дождь финальный этап состоится. "Дождь дрифту не помеха, технически это возможно. Безусловно, наличие большого количества дыма добавляет зрелищности, но это никак не влияет на оценки. Этап состоится, если только не будет цунами", — отметил один из организаторов РДС-Восток Анатолий Аксюточкин.

Один из организаторов РДС-Восток Анатолий Аксюточкин

Один из организаторов РДС-Восток Анатолий Аксюточкин. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Напоминаем, присоединиться к большому автоспортивному празднику и поболеть за лучших пилотов Дальнего Востока можно будет сегодня, 14 июля. В 11.30 стартуют одиночные заезды "Тансо", официальное открытие и парные заезды назначены на 14.00.

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