Известный владивостокский шоумен Дмитрий Гавриков ушел из жизни

Дмитрий Гавриков. Фото: https://www.dimagavrikov.com/

На протяжении полутора лет он боролся с тяжелой формой рака

14 июля, PrimaMedia. Известный ведущий праздников, певец из Владивостока Дмитрий Гавриков ушел из жизни. На протяжении полутора лет шоумен боролся с тяжелой формой рака. О том, что Дмитрия больше нет, накануне, 13 июля, в социальных сетях сообщила его супруга.

"Ты был потрясающим папой , любящим и заботливым, мы не забудем тебя никогда, спасибо тебе за дочь и за наши годы, прожитые вместе", — написала супруга Дмитрия Анжелика.

Дмитрий Гавриков – поющий ведущий во Владивостоке с огромным опытом работы в event-индустрии. На его счету больше тысячи проведенных и самостоятельно организованных мероприятий, среди которых свадьбы, корпоративы, сольные вокальные выступления и детские праздники.

В январе 2017 года у него обнаружили глиобластому – наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга. Гадость, как называл рак Дмитрий, дала о себе знать внезапно: в начале января дико заболела голова. К этому прибавились зашкаливающее давление и тошнота. 9 января МРТ показала опухоль головного мозга, которую оперативно прооперировали и отправили на анализы.

Лечение подобной глиобластомы возможно в Южной Корее, где Дмитрий проходил химиотерапию и лучевую терапию. Средства на лечение собирали силами друзей, коллег и неравнодушных граждан. В поддержку ведущего в социальных сетях запущен флешмоб с хештегом #Гавриков_греби (Дмитрий давно занимался профессиональной греблей), к которой присоединились десятки людей и поддержал лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Во Владивостоке проходил благотворительный марафон в его поддержку. Сам Дмитрий вел отдельный паблик в социальных сетях ГавриковVSЗло, в котором подробно рассказывал обо всех этапах лечения, сложностях реабилитации и своем быте.

ИА PrimaMedia выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Гаврикова.