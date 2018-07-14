Новейший корвет ТОФ «Совершенный» отработал стрельбу по береговым целям в Приморье

"Совершенный" отрабатывает стрельбу по береговым целям. Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ

Корабль продолжает учения, на очереди морские и воздушные мишени

14 июля, PrimaMedia. Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота "Совершенный" сегодня, 14 июля, провел артиллерийскую стрельбу по береговым целям. Корабль продолжает отработку морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

После получения допусков к выполнению практических упражнений корабль перешел в полигон боевой подготовки в заливе Петра Великого, где провёл артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника, а также цели на побережье. Огонь велся из 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.

В ближайшие несколько дней корабль проведет артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням.

Корвет "Совершенный" вошел в состав Тихоокеанского флота в июне прошлого года.

В 2018 году ТОФ готовится принять корвет проекта 20380 "Громкий", затем — усовершенствованного проекта — "Гремящий"; всего в планах довести их общее количество до восьми единиц.