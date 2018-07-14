Приморье предлагает ввести послабления для пенсионеров в ДФО

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Парламентарии и профсоюзы Приморья предлагают вернуть дальневосточный коэффициент к пенсии дальневосточников

14 июля, PrimaMedia. Проект пенсионной реформы, представленный правительством в июне, всколыхнул все слои общества. Законопроект уже направлен в Госдуму: депутаты планируют рассмотреть документ в первом чтении 19 июля, во втором и третьем чтении — осенью, а необходимые подзаконные акты — в декабре, чтобы закон мог вступить в силу с января 2019 года. Почему возникла идея пенсионной реформы в РФ, в чем ее суть, а также что в грядущей реформе вызывает наиболее острые дискуссии, в том числе в Приморье, в материале Дальневосточной объединенной редакции (ДОР) PrimaMedia.

Необходимость реформы

Главный аргумент в пользу пенсионной реформы — "старение нации". Население страны ежегодно сокращается примерно на 400 тысяч человек, а число пенсионеров ежегодно растет на 1,5-1,6 млн человек в год. Это становится слишком большой нагрузкой на бюджет страны.

"В 1930-х годах, когда был введен возраст выхода на пенсию для отдельных категорий мужчин 60 лет и женщин 55 лет, на одного пенсионера приходилось 8 человек трудоспособного возраста. После второй мировой войны в 1950-х годах, когда пенсионная система распространилась на все население страны, это соотношение снизилось до пяти. В настоящее время в России на одного пенсионера по возрасту приходится 2,3 трудоспособного возраста, а после 2023 года это соотношение снизится до двух", — подсчитали эксперты Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.

По их мнению, без увеличения числа плательщиков пенсионных взносов или уменьшения числа пенсионеров ресурсов для повышения пенсий нет. В противном случае государство вынуждено будет нести огромные бюджетные расходы на пенсии, а в условиях снижения цен на нефть ресурсов для этого нет. Придется или повышать налоги, или уменьшать расходы на здравоохранение, образование и другие социальные направления. Если не будет изменений в пенсионной системе, размер пенсий для действующих пенсионеров придется снижать.

Причин старения нации несколько. Первая — снижение рождаемости: в России на рубеже XX-XXI веков суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже 1,5 рождений на одну женщину. В последние годы уровень рождаемости несколько повысился, отмечают эксперты, но, "по-прежнему не обеспечивает замещения родительских поколений детскими, и каких-то радикальных перемен в этой сфере в перспективе не ожидается".

Еще одна причина увеличения числа пенсионеров — рост продолжительности жизни. В 2030 году, по среднему демографическому прогнозу, средняя ожидаемая продолжительности жизни составит 80,1 год (75,8 лет — у мужчин, 83,7 лет — у женщин). Эксперты НИУ ВШЭ обращают внимание на то, что "повышение пенсионного возраста не предполагает автоматического включения всех лиц старшего возраста в состав рабочей силы". И сейчас, и в будущем останутся категории людей, которые выходят на пенсию досрочно по разного рода льготам, по инвалидности.

Внесенный в Госдуму законопроект правительства о повышении пенсионного возраста подразумевает поэтапное увеличение порога выхода на пенсию с 2019 года. В нем предлагается повысить пенсионный возраст для женщин — с 55 до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. И сделать это постепенно, в течение переходного периода: пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Изменения коснутся мужчин, начиная от 1959 года рождения, и женщин — от 1964 года рождения: исходя из законопроекта, они выйдут на пенсию в 2020 году в 61 год и в 56 лет соответственно. Таким образом, переходный период для мужчин составит 10 лет, для женщин – 16 лет.

Как заверяют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и главы профильных министерств, "главная цель предложенных правительством изменений в пенсионное законодательство — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции".

Последние три года пенсии увеличивались, в среднем на 400-500 рублей: в 2016 году – на 399 рублей, в 2017 году – на 524 рубля, в 2018 году – на 481 рубль. По данным Росстата на 1 января 2018 года, средний размер пенсии по старости (страховой) составлял чуть больше 14,1 тысячи рублей. Реформа позволит уже в 2019 году повысить неработающим пенсионерам пенсию на 1 тысячу рублей в месяц, то есть их совокупный годовой доход вырастет на 12 тысяч рублей. Таким образом, к 2024 году средняя страховая пенсия в России составит 20 тысяч рублей.

Приморье – о законопроекте пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста вызывает немало споров. Широкое обсуждение представленного законопроекта в регионах продолжится до конца июля. Но уже известно, что он в целом одобрен парламентариями 61 региона, в том числе и в Приморье.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края на внеочередном заседании 10 июля одобрили повышение пенсионного возраста, высказав к нему ряд замечаний. Обсуждение проходило за закрытыми дверями.

"Во внеочередном заседании приняли участие 29 из 38 депутатов: по итогам голосования правительственный законопроект поддержал 21 депутат, но при условии обязательной доработки проекта, против выступили восемь народных избранников. Депутаты в ходе дискуссии отметили, что документ должен стать основой для дальнейшей доработки и корректировки с учетом дальневосточной специфики", — сообщила пресс-служба Законодательного собрания Приморского края. Как рассказал агентству "Интерфакс" представитель фракции КПРФ Владимир Беспалов, приморские парламентарии предлагают, чтобы на федеральном уровне был введен дальневосточный коэффициент к пенсии для тех, кто долгое время работал в Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях. Во фракции "Единая Россия" отмечают, что прозвучала идея о сохранении пенсионного возраста на прежнем уровне для жителей субъектов ДФО, что "может не только закрепить население Дальнего Востока на местах, но и повысить привлекательность региона не меньше, чем инициатива с дальневосточным гектаром".

Ранее в Приморье федерация профсоюзов провела в крае около 30 пикетов против изменения пенсионного законодательства. Краевой Совет Федерации профсоюзов и лидеры отраслевых профобъединений на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко вручили ему заявление о категорическом неприятии предложений правительства РФ по повышению пенсионного возраста.

"По оценке статистиков, в Приморье ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в среднем по России: у женщин — 75 лет, у мужчин — 64,5 года. Мы считаем, пенсионная реформа, особенно в том самом жестком варианте, что предлагает правительство, означает окончательное уничтожение системы социальных завоеваний в России за последние десятилетия. Прежде чем принимать законопроект, нужно рассмотреть его с разных сторон", — отметил глава Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.

Председатель Приморской краевой организации профсоюза жизнеобеспечения Светлана Кожухарь, предложила сделать "послабление" в законе для Дальнего Востока, в том числе для пенсионеров-льготников. Глава региона Андрей Тарасенко пообещал донести мнение профсоюзов Приморья до правительства.

— Пенсионную систему надо реформировать — это без вариантов! Но рассматривать ее не изолированно, а системно, в комплексе с экономическими, социальными, и другими аспектами. Надо совершенствовать качество медицинского обслуживания, вести постоянную работу с населением, стимулировать бизнес на прием на работу людей после 50 лет. Например, если предприниматель берет на работу такого сотрудника, он платит меньше налогов в пенсионный фонд. Тогда ему будет выгодно принимать на работу людей предпенсионного возраста, — поделился мнением с корреспондентом ДОР руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Честная и эффективная экономика" Алексей Тимченко. — Пока идет обсуждение и законопроект о пенсионной реформе не подписан, хочу обратить внимание на такой аспект: я четко убежден, что не совсем правильно проводить пенсионную реформу по гендерному признаку. Всем известно, что средняя продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. Тогда какой смысл делать разный возраст выхода на пенсию?

Повышение пенсионного возраста в стране неизбежно, важно подходить к этому вопросу рационально и поэтапно, считают многие эксперты.

— Естественно, показатели, которые были актуальны для прошлого века, сегодня требуют пересмотра. Трудоспособный возраст увеличивается, средняя продолжительность жизни растет: с момента установления пенсионного возраста в 30-ые годы прошлого века она составляла, в среднем 42 года, а сейчас — 71,6 года. Важно, чтобы пенсионная корректировка проходила исключительно в ходе широкого обсуждения, с учетом мнения разных категорий людей, в том числе дальневосточников. Аргументы в пользу преобразований понятны – это стремление повысить уровень самих пенсий, продолжительность и качество жизни лиц старшего возраста. Если они войдут в сознание граждан, коалиция за повышение пенсионного возраста может существенно вырасти, — отметил в беседе с корреспондентом ДОР ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов.

Перед первым чтением законопроекта

Итак, депутаты Государственной думы РФ планируют рассмотреть документ в первом чтении 19 июля, во втором и третьем чтении — осенью, а необходимые подзаконные акты — в декабре, чтобы закон мог вступить в силу с января 2019 года.

В кулуарах российского парламента не исключают, что законопроект о повышении пенсионного возраста не претерпит серьезных изменений к первому чтению, но корректировка будет проведена в процессе подготовки ко второму и третьему чтениям. Как сообщила ФАН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, "нижняя палата российского парламента совместно с профессиональным и экспертным сообществами планирует доработать законопроект правительства". Она отметила, что "за последние три года дефицит ПФР составляет более 3 трлн в рублей в год – почти треть бюджета ПФР, и восполняется из Фонда национального благосостоянии; поэтому надо еще раз взвесить, за счет чего можно пополнять бюджет ПФР". Она также сообщила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков договорились о создании рабочей группы для обсуждения совершенствования пенсионной системы.

Напомним, проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" направлен на обеспечение устойчивого роста размера страховых пенсий по старости и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Он предполагает увеличение "базового" возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Стаж государственной гражданской и муниципальной службы, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет, увеличивается с 15 до 20 лет. Кроме того, к 2026 году срок назначения страховой пенсии по старости для лиц, которым она назначается независимо от возраста, увеличится на восемь лет. Закон может стартовать с 2019 года.

Справка ПФР по Приморскому краю: По состоянию на 1 января 2018 года в Приморье получают пенсию 561 230 пенсионеров, из них 494 481 — получатели страховой пенсии. Средний размер страховой пенсии по старости – 14 063,62 руб. (по государственному пенсионному обеспечению — 9 026,69 руб.). Приморское отделение Пенсионного фонда РФ организовало "горячую линию" для жителей края, интересующихся предстоящей пенсионной реформой. Специалисты дают ответы по телефону 8(423)249-86-00. Ответы на все базовые вопросы размещены на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/zakonoproekt.