"Справедливая Россия" определилась со своим кандидатом в губернаторы Приморья

"Справедливая Россия". Фото: ИА PrimaMedia

На конференции справоросы выдвинули также кандидатов на довыборы в Заксобрание

14 июля, PrimaMedia. Приморские справедливоросы выдвинули на пост губернатора края своего лидера, депутата Заксобрания Алексея Козицкого. Решение принято на региональной конференции, сообщает корр. ИА PrimaMedia с места событий. Также эсеры определились с кандидатами на дополнительные выборы депутатов Заксобрания по округам номер 4 и 6.

"Справедливая Россия" до сегодняшнего дня была единственной парламентской партией, не выдвинувшей своего кандидата на выборы губернатора края. Единороссы поддержали врио губернатора Андрея Тарасенко, от КПРФ на выборы пошёл бизнесмен-строитель Андрей Ищенко, от ЛДПР баллотируется депутат Госдумы Андрей Андрейченко, а от "Российской партии пенсионеров за справедливость" — адвокат, депутат Заксобрания Юлия Толмачева. Все они уже приступили к прохождению так называемого муниципального фильтра.

14 июля конференцию по определению кандидата провели эсеры. Единогласно была поддержана кандидатура Алексея Козицкого.

В ходе конференции он заявил, что своим выдвижением, а также участием партии в иных выборах планирует решить вопрос некомпетентности власти.

"Несмотря на все попытки обескровить партию, мы участвуем во всех избирательных кампаниях. От количества наших фракций зависит наше будущее. Наша цель — чтобы депутаты фракций были во всех местных думах.

Мы уже заручились поддержкой народа: нам удалось собрать более 3 млн подписей против пенсионной реформы всего за 10 дней. Мы — конструктивная оппозиция. Мы не призываем к революции, а предлагаем вносить систематические изменения. Решение проблемы некомпетентности власти — самим стать властью", — заявил Козицкий.

Партия участвует во всех избирательных гонках (более 20).

На конференции были определены кандидатуры на выборы депутатов Законодательного собрания: на 4 округ эсеры выдвинули бывшего главного судебного пристава края Сергея Перезву; по 6 округу — атамана Уссурийского казачьего войска Игоря Доценко.