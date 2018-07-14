До матча осталось

Владимир Пучков и Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-глава МЧС Владимир Пучков возглавил избирательный штаб Андрея Тарасенко

Сегодня прошло первое заседание с участием муниципалитетов

14 июля, PrimaMedia. Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков возглавил избирательный штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко. Первое заседание прошло сегодня, 14 июля, во Владивостоке, передаёт корр. ИА PrimaMedia.

В заседании штаба приняли участие врио губернатора Андрей Тарасенко, Владимир Пучков, а также представители всех муниципалитетов.

Напомним, что ранее Тарасенко заявил, что Владимир Пучков станет представителем Приморья в Совфеде в случае его победы на выборах.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Единая Россия" выдвинула Андрея Тарасенко на выборы губернатора Приморья

В сенаторскую тройку Андрея Тарасенко вошли Пучков, вице-адмирал и бывший депутат

Сенатор по ЧС: Главный спасатель России может представить Приморье в Совфеде

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

"Справедливая Россия" определилась со своим кандидатом в губернаторы Приморья

13:45

"Подвох" видят эксперты на предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа

28 июня, 23:40

Картина дня

Экс-глава МЧС Владимир Пучков возглавил избирательный штаб Андрея Тарасенко

13:45

"Справедливая Россия" определилась со своим кандидатом в губернаторы Приморья

10:15

Часть Корабельной набережной во Владивостоке будет недоступна для проезда с 14 июля

12:15

Приморье предлагает ввести послабления для пенсионеров в ДФО

11:40

Новейший корвет ТОФ «Совершенный» отработал стрельбу по береговым целям в Приморье

13 июля, 10:40

Синоптики сделали неутешительный прогноз на выходные во Владивостоке
Алексей Козицкий: Справедливый роуминг может быть только один – никакого роуминга в России
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia