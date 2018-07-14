Экс-глава МЧС Владимир Пучков возглавил избирательный штаб Андрея Тарасенко

Владимир Пучков и Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня прошло первое заседание с участием муниципалитетов

14 июля, PrimaMedia. Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков возглавил избирательный штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко. Первое заседание прошло сегодня, 14 июля, во Владивостоке, передаёт корр. ИА PrimaMedia.

В заседании штаба приняли участие врио губернатора Андрей Тарасенко, Владимир Пучков, а также представители всех муниципалитетов.

Напомним, что ранее Тарасенко заявил, что Владимир Пучков станет представителем Приморья в Совфеде в случае его победы на выборах.