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Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморье объявлено экстренное штормовое предупреждение

Во всех муниципалитетах региона ожидаются ливневые дожди, возможны подтопления отдельных участков дорог

14 июля, PrimaMedia. На основании прогноза, полученного от Приморского УГМС специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю объявили экстренное штормовое предупреждение. Во всех муниципалитетах региона ожидаются трехдневные ливневые дожди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Приморью.

В связи с обострением фронтальных разделов вечером 14 июля, ночью и днем 15 и 16 июля в Приморском крае (Арсеньевский, Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Спасский, Уссурийский городские округа, ЗАТО г. Фокино и ГО Большой Камень, Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский и Яковлевский муниципальные районы) ожидаются дожди, местами сильные (от 15 до 45 мм за 12 часов), локальные сильные ливни с грозами с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. На реках края возможны подъёмы уровня воды на 0,4 – 1,6 м. В верхнем течении рек, а также на малых водотоках резкие подъемы до 2,0 м, на отдельных участках с подтоплением низких пойм. Возможны подтопления отдельных участков дорог, пониженных мест интенсивным ливневым стоком. Значительных разливов, затоплений, опасных гидрологических явлений не прогнозируется.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного неблагоприятного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов на период действия предупреждения.

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