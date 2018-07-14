Врио губернатора Приморья не пойдет в предвыборный отпуск

Отпуска не будет. Фото: ИА PrimaMedia

Андрей Тарасенко объяснил, почему продолжит исполнять обязанности главы региона во время кампании

14 июля, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко не планирует уходить в отпуск на период кампании по выборам губернатора. Об этом он заявил на открытии своего избирательного штаба, которое состоялось сегодня, 14 июля, сообщает ИА PrimaMedia.

"Никто не снимает [с меня] обязанности по исполнению. Хорошо бы, конечно, уйти в отпуск. Но сегодня если бросишь одно, потом тяжело восстановить другое. Поэтому исполнение обязанностей однозначно будет. А дальше как народ решит", — сказал Андрей Тарасенко.

Согласно ст. 52 Избирательного кодекса Приморского края, кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.

Согласно федеральному закону "О государственной гражданской службе", губернатор — это не "должность государственной гражданской службы", а "государственная должность". То есть формально глава региона не находится на государственной службе, поэтому и в отпуск может не уходить.