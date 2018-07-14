Андрей Тарасенко: «Наше поколение может потерпеть»

Заседание штаба. Фото: ИА PrimaMedia

Врио губернатора высказался по ряду острых вопросов

14 июля, PrimaMedia. Андрей Тарасенко поддерживает пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста. Об этом он заявил сегодня, 14 июля, в ходе открытия своего предвыборного штаба, как кандидата в губернаторы. На мероприятии, участие в котором приняли представители муниципалитетов, Тарасенко ответил на ряд острых вопросов, сообщает ИА PrimaMedia.

На первом заседании предвыборного штаба был представлен его глава. Им стал экс-глава МЧС РФ Владимир Пучков. В мероприятии приняли участие представители муниципальных образований края и задали Андрею Тарасенко ряд вопросов. Помимо организационных моментов Андрей Тарасенко кратко высказал свое отношение к ряду иных острых и наболевших тем. В частности, граждан всей страны будоражит вопрос повышения пенсионного возраста.

"Сегодня не поддержать реформу – это убийство дальнейшего развития реформы и жизни людей", — уверен Тарасенко.

Старшее поколение, по его словам, заслужило того, чтобы получать пенсию выше. В этом ответственность ложится на сегодняшнее трудоспособное население, которое не обременено жизненными трудностями.

По данным, приведенным главой региона, сегодня в Приморье проживает 1,8 млн человек, из которых 600 тысяч – это пенсионеры.

"Мы даже плюсом получаем, повысится платежеспособность населения. И самое главное, у нас много людей, которые живут в условиях Севера, где льгота сохранена. Поэтому нашим районам в крае особо волноваться-то не надо. С другой стороны, мы даем, наконец, уважение своим отцам, родителям", — считает Андрей Тарасенко.

Напомним, решение правительства РФ поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин с нынешних 60 и 55 лет соответственно председатель правительства РФ Дмитрий Медведев озвучил на заседании кабмина 14 июня. В ходе внеочередного заседания Заксобрания Приморья, которое состоялось 10 июля, депутаты дали положительный отзыв на законопроект с условием, что "документ должен стать основой для дальнейшей доработки и корректировки с учетом дальневосточной специфики".

Кроме того, выступая, Андрей Тарасенко обратился и к краевой тематике, поделился своими впечатлениями от увиденного в регионе. Особенно его удивляет нищенское положение детских садов.

"В садиках детям готовят в посуде в алюминиевых кастрюльках, которые при Сталине после Великой Отечественной войны наштамповали. Много такого", — сказал он.