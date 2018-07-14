До матча осталось

Заседание штаба. Фото: ИА PrimaMedia
#Пенсионный возраст

Андрей Тарасенко: «Наше поколение может потерпеть»

Врио губернатора высказался по ряду острых вопросов

14 июля, PrimaMedia. Андрей Тарасенко поддерживает пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста. Об этом он заявил сегодня, 14 июля, в ходе открытия своего предвыборного штаба, как кандидата в губернаторы. На мероприятии, участие в котором приняли представители муниципалитетов, Тарасенко ответил на ряд острых вопросов, сообщает ИА PrimaMedia.

На первом заседании предвыборного штаба был представлен его глава. Им стал экс-глава МЧС РФ Владимир Пучков. В мероприятии приняли участие представители муниципальных образований края и задали Андрею Тарасенко ряд вопросов. Помимо организационных моментов Андрей Тарасенко кратко высказал свое отношение к ряду иных острых и наболевших тем. В частности, граждан всей страны будоражит вопрос повышения пенсионного возраста.

"Сегодня не поддержать реформу – это убийство дальнейшего развития реформы и жизни людей", — уверен Тарасенко.

Старшее поколение, по его словам, заслужило того, чтобы получать пенсию выше. В этом ответственность ложится на сегодняшнее трудоспособное население, которое не обременено жизненными трудностями.

По данным, приведенным главой региона, сегодня в Приморье проживает 1,8 млн человек, из которых 600 тысяч – это пенсионеры.

"Мы даже плюсом получаем, повысится платежеспособность населения. И самое главное, у нас много людей, которые живут в условиях Севера, где льгота сохранена. Поэтому нашим районам в крае особо волноваться-то не надо. С другой стороны, мы даем, наконец, уважение своим отцам, родителям", — считает Андрей Тарасенко.

Напомним, решение правительства РФ поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин с нынешних 60 и 55 лет соответственно председатель правительства РФ Дмитрий Медведев озвучил на заседании кабмина 14 июня. В ходе внеочередного заседания Заксобрания Приморья, которое состоялось 10 июля, депутаты дали положительный отзыв на законопроект с условием, что "документ должен стать основой для дальнейшей доработки и корректировки с учетом дальневосточной специфики".

Кроме того, выступая, Андрей Тарасенко обратился и к краевой тематике, поделился своими впечатлениями от увиденного в регионе. Особенно его удивляет нищенское положение детских садов.

"В садиках детям готовят в посуде в алюминиевых кастрюльках, которые при Сталине после Великой Отечественной войны наштамповали. Много такого", — сказал он.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Приморье предлагает ввести послабления для пенсионеров в ДФО

После публичного недовольства Володина Приморье приступает к обсуждению пенсионной реформы

Оппозиция парламента Приморья не может найти, кто из своих поддержал пенсионную реформу

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Приморье предлагает ввести послабления для пенсионеров в ДФО

12:15

В реализации пенсионной реформы необходимо учитывать специфику Дальнего Востока

13 июля, 10:30

Горные металлурги Приморья выступили против повышения пенсионного возраста

12 июля, 19:55

«Нет повышению пенсионного возраста»: Во Владивостоке пройдет протестный автопробег

12 июля, 12:35

Железнодорожники Приморья выступают против повышения пенсионного возраста

11 июля, 17:15

Картина дня

В Приморье объявлено экстренное штормовое предупреждение

19:10

Руководство Приморья ответило на критику за «Крылья Востока»

15:10

Экс-глава МЧС Владимир Пучков возглавил избирательный штаб Андрея Тарасенко

13:45

"Справедливая Россия" определилась со своим кандидатом в губернаторы Приморья

10:15

Часть Корабельной набережной во Владивостоке будет недоступна для проезда с 14 июля

12:15

Приморье предлагает ввести послабления для пенсионеров в ДФО
Алексей Козицкий: Справедливый роуминг может быть только один – никакого роуминга в России
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia